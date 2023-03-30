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悼小學槍案之際… 田州攜槍最低年齡 從21歲降到18歲

編譯陳韻涵／綜合29日電
田納西州一位母親手拿貼有她三名女兒的抗議海報，與其他家長在州府前面抗議該州的槍枝管制政策，要求政府保護孩童而不是擁槍權利。(美聯社)
田納西州一位母親手拿貼有她三名女兒的抗議海報，與其他家長在州府前面抗議該州的槍枝管制政策，要求政府保護孩童而不是擁槍權利。(美聯社)

田納西州納許維爾聖約小學(Covenant School)發生今年全美第13起校園槍擊案，各界對此悲劇哀悼之際，聯邦法官卻悄悄將該州公開攜槍的最低年齡從21歲降至18歲；美聯社指出，田州調降配槍年齡，凸顯共和黨執政的紅州對控槍依然寬鬆。

共和黨籍州長李伊(Bill Lee)為罹難者祈禱，對於罹難者母親等社運人士在州府前抗議呼籲強化立法，李伊表示「會有時間討論立法」。

聖約小學悲劇過後，類似場景再次浮現，民主黨主政的藍州倡議限槍法案，共和黨執政的紅州蔑視加強槍枝安全法規的呼聲。

民主黨籍田州參議會議員勞玫希‧艾克巴里(Raumesh Akbari，)說：「這不是自由，我們的親人不值得被如此對待，我受夠了活在恐懼中，也受夠了心愛的人因槍枝暴力而回不了家。」

艾克巴里說引述聖經說道，「祈禱是好事，但徒有信念而無作為與死無異」，呼籲別再因為立法機關袖手旁觀而讓可避免的悲劇重演。

然而，聖約小學槍案仍難撼動政治，共和黨人掌控田州政治，讓民主黨呼籲收緊槍管的努力難以成功。

槍案受害者母親團體28日在州府前抗議，呼籲加強槍管，保護孩子而非維護擁槍權；李伊透過預錄影片呼籲大眾「為小學槍案罹難者家屬、為聖約家庭、為英勇警察；為兇手家屬、為那些受傷、氣憤與困惑的人們祈禱，這是首要之務卻非唯一要做的事」。

李伊接著說，「會有時間討論立法和今年的預算，顯然有更多事要做」。

共和黨 民主黨 紅州

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