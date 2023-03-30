我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍2架黑鷹直升機訓練時墜毀 傳多達9人罹難

北加奧克蘭18起瘋狂搶劫 劫匪還用槍打人

不須警方批准 北卡羅來納州廢除購槍許可制

編譯周芳苑／綜合29日電
北卡共和黨籍眾議會議長穆爾利用議事手段，成功主導投票，推翻民主黨籍州長對於免除購槍許可的否決；自即日此，北卡居民不必取得當地警方核發的許可證，就能購買手槍。(美聯社)
北卡共和黨籍眾議會議長穆爾利用議事手段，成功主導投票，推翻民主黨籍州長對於免除購槍許可的否決；自即日此，北卡居民不必取得當地警方核發的許可證，就能購買手槍。(美聯社)

共和黨控制的北卡羅來納州眾議會繼該州參議會之後，29日以71對46票推翻民主黨籍州長庫伯(Roy Cooper)對免除購槍許可的否決，自即日此，北卡居民不必取得當地警方許可，就能購買手槍。

不過向槍枝專賣店或聯邦許可經銷商購買槍仍須接受全國性背景調查，並且須持有「攜帶隱藏武器許可證」(concealed weapons permits)。

今年2月，北卡州參議會通過取消民眾購買手槍前必須取得警方核准的限制。之前，根據2018年以來的規定，當地居民購買手槍須先向警方申請，經過品格評估和犯罪紀錄查核後取得許可證。

庫伯和民主黨議員警告，新法將允許更多危險人物透過不經背景調查的私人管道獲得槍枝，執法部門也難以防止暴力犯罪。

新法案支持者則稱，全國背景調查系統已很先進，地方警察審批程序沒有必要，而且許可制並未能有效遏止槍枝犯罪。這項法案也獲得北卡警長聯盟(The North Carolina Sheriffs' Association)的支持。

原本民主黨團有望攔住共和黨的議程。投票當天，三名民主黨州眾議員科瑟姆(Tricia Cotham)、布羅克曼(Cecil Brockman)和雷伊(Michael Wray)缺席，對於投票結果造成關鍵影響。布羅克曼當天早上在醫院急診，科瑟姆則表示有門診預約。

另外，共和黨籍眾議會議長穆爾(Tim Moore)利用議會干預手段阻止投票前辯論，引起民主黨不滿。

眾議會少數黨領袖里夫斯(Robert Reives)則批評，田納西州納許維爾日前才發生私校槍擊事件，北卡卻裝聾作啞馬上廢除購槍許可制，令人感到不安。

北卡羅來納州 民主黨 投票

上一則

2002年授權白宮攻伊拉克 參院撤銷對外宣戰權擬回歸國會

下一則

悼小學槍案之際… 田州攜槍最低年齡 從21歲降到18歲
➤➤➤ ➤➤➤新冠疫情引發仇亞浪潮，許多亞裔擁槍自保；但反暴力團體疾呼：擁槍反使亞裔陷入危險；2023年春節連爆華人大規模槍殺案，持槍作惡更令人深思…到底擁槍能否帶來安全？「我們與槍的距離」專題探討亞裔擁槍潮>>>

延伸閱讀

民主黨逾百名眾議員聯名 促勿拘留無證客家庭

民主黨逾百名眾議員聯名 促勿拘留無證客家庭
北卡凱瑞台灣新竹 慶祝結盟姐妹市30年

北卡凱瑞台灣新竹 慶祝結盟姐妹市30年
北卡州長簽署 擴大白卡計畫

北卡州長簽署 擴大白卡計畫
史島槍枝回購收繳70把

史島槍枝回購收繳70把

熱門新聞

查克伯格24日在臉書報喜，曬出與小女兒對視的照片。（取材自臉書）

華裔妻生第3胎 查克伯格「父女萌照」吸百萬人按讚

2023-03-24 20:14
TikTok執行長周受資。(路透)

出席國會聽證 TikTok執行長周受資是誰？

2023-03-23 14:04
川普支持者在他的佛州海湖莊園前舉起大旗。(路透)

川普發文：我若遭起訴 後果恐有「死亡與毀滅」

2023-03-24 09:02
南卡限制對立國家公民購地置產的S576法案，28日眾議會一字未改地通過了一讀，並被提交至財務委員會。（Pexels）

限制中國人購地法案 南卡眾議會「一字未改」通過一讀

2023-03-29 11:14
前總統川普25日搭機到德州韋科。Axios報導，他在回程時對記者說，白艾榮已經撤銷原先要對他的起訴。(Getty Images)

川普：檢察官白艾榮已「撤銷」我的案子

2023-03-26 14:43
家住密西西比銀城(Silver City)的Noel Crook，房屋一夜之間被過境的風暴摧毀。(美聯社)

至少24死 超強龍捲風襲擊密西西比

2023-03-25 13:14

超人氣

更多 >
免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？

免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？
澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了

澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了
亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅

亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅
這8家連鎖牛排館 讓大廚和美食家都推薦

這8家連鎖牛排館 讓大廚和美食家都推薦
報稅截止期限接近 華郵給出5大建議

報稅截止期限接近 華郵給出5大建議