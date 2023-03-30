不須警方批准 北卡羅來納州廢除購槍許可制

北卡共和黨籍眾議會議長穆爾利用議事手段，成功主導投票，推翻民主黨籍州長對於免除購槍許可的否決；自即日此，北卡居民不必取得當地警方核發的許可證，就能購買手槍。(美聯社)

共和黨控制的北卡羅來納州 眾議會繼該州參議會之後，29日以71對46票推翻民主黨 籍州長庫伯(Roy Cooper)對免除購槍許可的否決，自即日此，北卡居民不必取得當地警方許可，就能購買手槍。

不過向槍枝專賣店或聯邦許可經銷商購買槍仍須接受全國性背景調查，並且須持有「攜帶隱藏武器許可證」(concealed weapons permits)。

今年2月，北卡州參議會通過取消民眾購買手槍前必須取得警方核准的限制。之前，根據2018年以來的規定，當地居民購買手槍須先向警方申請，經過品格評估和犯罪紀錄查核後取得許可證。

庫伯和民主黨議員警告，新法將允許更多危險人物透過不經背景調查的私人管道獲得槍枝，執法部門也難以防止暴力犯罪。

新法案支持者則稱，全國背景調查系統已很先進，地方警察審批程序沒有必要，而且許可制並未能有效遏止槍枝犯罪。這項法案也獲得北卡警長聯盟(The North Carolina Sheriffs' Association)的支持。

原本民主黨團有望攔住共和黨的議程。投票 當天，三名民主黨州眾議員科瑟姆(Tricia Cotham)、布羅克曼(Cecil Brockman)和雷伊(Michael Wray)缺席，對於投票結果造成關鍵影響。布羅克曼當天早上在醫院急診，科瑟姆則表示有門診預約。

另外，共和黨籍眾議會議長穆爾(Tim Moore)利用議會干預手段阻止投票前辯論，引起民主黨不滿。

眾議會少數黨領袖里夫斯(Robert Reives)則批評，田納西州納許維爾日前才發生私校槍擊事件，北卡卻裝聾作啞馬上廢除購槍許可制，令人感到不安。