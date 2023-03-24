我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮「未經核實黑名單」 再增14家中國實體

10億美元級富豪 中國969位全球居冠

記者直播丹佛高中槍案 「兒子現身報平安」她立刻相擁

編譯張君堯／即時報導
丹佛市東方高中22日驚傳槍擊事件，案發後一名福斯新聞女記者在現場直播，自己恰巧就讀案發學校的兒子突然現身向她報平安。（影片截圖）
丹佛市東方高中22日驚傳槍擊事件，案發後一名福斯新聞女記者在現場直播，自己恰巧就讀案發學校的兒子突然現身向她報平安。（影片截圖）

丹佛市東方高中（East High School）22日驚傳槍擊事件，一名男學生被搜身時掏槍射傷2名教職員，案發後一名福斯新聞女記者在現場直播，自己恰巧就讀案發學校的兒子突然現身向她報平安，溫馨一幕曝光後也引起討論。

多家外媒報導，這名女記者名叫雅庫納（Alicia Acuna），她在事發當天接獲槍擊事件的消息後前往學校周圍進行直播，正當雅庫納播報到一半時，她的兒子突然走入鏡頭擁抱母親，雅庫納一時激動地表示「不好意思，我兒子走過來了，事發後我還沒見到他」。

只見兩人緊緊擁抱在一起，雅庫納也越來越激動地表示「對不起，但我還沒見到我的孩子，我很抱歉，但你不可能讓你的孩子從身邊走過」。雅庫納除了透露兒子沒事外，還提到正是他告訴自己丹佛東方高中發生什麼事，當警察和救援人員到達時，雅庫納的兒子一直傳訊息為她更新。

丹佛市東方高中22日驚傳槍擊事件，案發後一名福斯新聞女記者在現場直播，自己恰巧就...
丹佛市東方高中22日驚傳槍擊事件，案發後一名福斯新聞女記者在現場直播，自己恰巧就讀案發學校的兒子突然現身向她報平安，溫馨一幕曝光後也引起討論。(取材自推特)

雅庫納回憶事發當天，稱「我坐在辦公桌前，正在寫另一則報導，突然我開始收到兒子的訊息，他說突然到處都是警察、救護車」。

據悉，開槍的學生名叫萊爾（Austin Lyle），他過去便因不良行為記錄而被校方要求每天早上都得接受搜身。受傷的教職員中其中一人已出院，但另一人仍未脫離險境。

來源：Fox News

警察 槍擊

上一則

槍擊2校工 丹佛高中生陳屍樹林 居民在家躲避警報解除
➤➤➤ ➤➤➤新冠疫情引發仇亞浪潮，許多亞裔擁槍自保；但反暴力團體疾呼：擁槍反使亞裔陷入危險；2023年春節連爆華人大規模槍殺案，持槍作惡更令人深思…到底擁槍能否帶來安全？「我們與槍的距離」專題探討亞裔擁槍潮>>>

延伸閱讀

槍擊2校工 丹佛高中生陳屍樹林 居民在家躲避警報解除

槍擊2校工 丹佛高中生陳屍樹林 居民在家躲避警報解除
當時以為自己死了 維州小學中槍教師露面

當時以為自己死了 維州小學中槍教師露面
國會：TikTok如何保護孩童 要說清楚

國會：TikTok如何保護孩童 要說清楚
安博電視盒第10代 無月費/無升級費

安博電視盒第10代 無月費/無升級費

熱門新聞

老人長照與特殊照護愈來愈貴，成為中產階級退休族的棘手難題。圖為費城養老院的坐輪椅老人。(美聯社)

長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機

2023-03-19 17:56
CDC指出，最新政府研究報告顯示，具抗藥性且有致命殺傷力的「耳念珠菌」(Candida auris，C. auris)正在全美各地醫療機構迅速蔓延。(Getty Images)

CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延

2023-03-21 08:56
CBS氣象主播史瓦茲(Alissa Carlson Schwartz)在新聞直播時，突然翻白眼昏厥。(擷自推特)

CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地

2023-03-19 16:27
基爾什在機上要求鄰座女乘客摘下口罩，並宣稱要提供10萬元的獎金。(取材自推特)

搭機要求鄰座「脫口罩就送10萬元」 反疫苗富豪再惹議

2023-03-17 13:37
「風景水果公司」在喬氏超市及部分好市多分店販售的某些冷凍水果，因有A型肝炎污染之虞，宣布回收。(美聯社)

冷凍水果疑染A肝 好市多、喬氏超市回收

2023-03-18 22:02
一架從加州安大略飛往紐約的捷藍航空上，空服員抱著貓尋找失主。(擷自推特@Yi Shun Lai)

影／飛機上有貓 空服員表情超有戲：誰是主人快出來認領

2023-03-20 14:57

超人氣

更多 >
日本人長壽的秘密 天天吃這5種食物

日本人長壽的秘密 天天吃這5種食物
研究夫妻關係50年 專家說這種行為殺傷力最大

研究夫妻關係50年 專家說這種行為殺傷力最大
紐約皇后區法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨

紐約皇后區法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨
搭郵輪3年遊135國 每年3萬元比紐約市租金還低

搭郵輪3年遊135國 每年3萬元比紐約市租金還低
72歲退休者4月1日前記得做這事 否則面臨稅務罰款

72歲退休者4月1日前記得做這事 否則面臨稅務罰款