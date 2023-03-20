邁阿密海灘市亂象「連續2槍擊釀2死」市長無奈宣布宵禁

在發生兩起致命槍擊事件後，佛羅里達州邁阿密海灘市宣布實施午夜宵禁。（美聯社）

在發生兩起致命槍擊 事件後，佛羅里達州邁阿密海灘市（The City of Miami Beach）宣布實施午夜宵禁 。

CNN報導，釋出的新聞稿中提到「為了應對這2起槍擊事件、人數過多和不守規矩的人群，並減輕危險和非法行為，邁阿密海灘市已下令進入緊急狀態」，並稱「宵禁將於2023年3月19日星期日持續至2023年3月20日星期一上午6時生效」。

新聞稿還補充說「邁阿密海灘市將在20日下午召開特別委員會會議，討論之後的潛在限制措施」，此外，該市當局還計畫在3月23日至3月27日期間實施額外限制。

據當局稱，當地南海灘地區17日爆發暴力事件造成1死1傷，警方還從現場查獲4把槍支，另外19日清晨也發生一起造成1死1傷的槍擊事件。

邁阿密海灘市警察 局長克萊門茨（Richard Clements）指出「我已經無計可施，仍試圖弄清楚如何處理這些人群，這裡有這麼多人，還有我們在處理這一特定事件時遇到的情況」。