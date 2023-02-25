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槍殺墨西哥無證客 涉案亞利桑納牧場主人改成二級謀殺

記者張聲肇／綜合報導
亞利桑納州牧場主人凱利上月涉嫌開槍射殺闖入他土地的墨西哥無證客，而被控謀殺。(美聯社)
亞利桑納州牧場主人凱利上月涉嫌開槍射殺闖入他土地的墨西哥無證客，而被控謀殺。(美聯社)

亞利桑納州一名牧場主人凱利(George Alan Kelly)涉嫌於上月30日開槍射殺闖入他土地的墨西哥無證客，而被控一級謀殺。經過辯護律師的爭取，檢方24日將起訴罪名降為二級謀殺。

檢方說74歲的凱利以AK-47自動步槍，對八名企圖穿越他牧場的墨西哥無證客開槍，從背後擊中其中一名正要逃走的男子，當場倒地死亡，另兩名無證客告訴調查人員，凱利也朝他們開槍，但沒打中，他們趕快逃回墨西哥那側圍牆後面。當時這些人都沒有攜帶武器。

死者庫恩-布提米亞(Gabriel Cuen-Buitimea)是墨西哥諾加雷斯(Nogales)人，48歲。美國法庭紀錄顯示，他曾數度非法入境美國而遭遣返，上次是在2016年。

由於上述兩名無證客願意作證，檢方因此對凱利另外提出兩項「加重攻擊罪」指控。檢方說，他們雖然沒有中彈，其中一人說「感覺像被獵殺」。

聖克魯茲郡法院將審理這起引發高度政治爭議的案件。

該郡副首席檢察官漢禮(Kimberly Hunley)說，她的辦公室、法院和警察局都陸續收到「令人不安的」訊息和電話，有些甚至直言不諱地威脅證人。

被告律師拉爾金(Brenna Larkin)辯解說凱利沒開槍殺人，但凱利本人都承認朝著一群「在他牧場上手持AK-47步槍、背著背包的走私犯」頭頂上方開槍警告。

法官維拉斯奎茲(Emilio G. Velasquez)裁定被告以100萬元交保，可改用抵押品代替現金。凱利當天就把牧場和房屋拿去抵押。

去年9月，德州西部艾爾帕索郡一所私營監獄典獄長謝帕德(Michael Sheppard)與其雙胞胎兄弟馬克(Mark Sheppard)在距離邊境25哩處開槍打死一男、擊傷一女無證客，引發喧然大波，凱利槍殺手無寸鐵的非法越境人士，再度引爆「邊境安全」政治地雷。

無證客 墨西哥 邊境

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