槍殺墨西哥無證客 涉案亞利桑納牧場主人改成二級謀殺
亞利桑納州一名牧場主人凱利(George Alan Kelly)涉嫌於上月30日開槍射殺闖入他土地的墨西哥無證客，而被控一級謀殺。經過辯護律師的爭取，檢方24日將起訴罪名降為二級謀殺。
檢方說74歲的凱利以AK-47自動步槍，對八名企圖穿越他牧場的墨西哥無證客開槍，從背後擊中其中一名正要逃走的男子，當場倒地死亡，另兩名無證客告訴調查人員，凱利也朝他們開槍，但沒打中，他們趕快逃回墨西哥那側圍牆後面。當時這些人都沒有攜帶武器。
死者庫恩-布提米亞(Gabriel Cuen-Buitimea)是墨西哥諾加雷斯(Nogales)人，48歲。美國法庭紀錄顯示，他曾數度非法入境美國而遭遣返，上次是在2016年。
由於上述兩名無證客願意作證，檢方因此對凱利另外提出兩項「加重攻擊罪」指控。檢方說，他們雖然沒有中彈，其中一人說「感覺像被獵殺」。
聖克魯茲郡法院將審理這起引發高度政治爭議的案件。
該郡副首席檢察官漢禮(Kimberly Hunley)說，她的辦公室、法院和警察局都陸續收到「令人不安的」訊息和電話，有些甚至直言不諱地威脅證人。
被告律師拉爾金(Brenna Larkin)辯解說凱利沒開槍殺人，但凱利本人都承認朝著一群「在他牧場上手持AK-47步槍、背著背包的走私犯」頭頂上方開槍警告。
法官維拉斯奎茲(Emilio G. Velasquez)裁定被告以100萬元交保，可改用抵押品代替現金。凱利當天就把牧場和房屋拿去抵押。
去年9月，德州西部艾爾帕索郡一所私營監獄典獄長謝帕德(Michael Sheppard)與其雙胞胎兄弟馬克(Mark Sheppard)在距離邊境25哩處開槍打死一男、擊傷一女無證客，引發喧然大波，凱利槍殺手無寸鐵的非法越境人士，再度引爆「邊境安全」政治地雷。
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