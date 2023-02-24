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佛州男隨機槍殺3人 記者採訪遇害 19歲嫌落網「槍還是熱的」

記者胡玉立／綜合報導
涉嫌連續殺人的19歲嫌犯莫西斯。(美聯社)
涉嫌連續殺人的19歲嫌犯莫西斯。(美聯社)

佛羅里達州橘郡(Orange County)警方表示，22日在奧蘭多附近發生的隨機暴力槍擊事件，已遭逮捕的19歲嫌犯莫西斯(Keith Melvin Moses)上午11時先槍殺一名38歲女子，下午4時左右重返犯案現場，對正在採訪的記者及攝影師開槍，然後闖入附近民宅向一對母女開槍，共奪走38歲女子、25歲記者和9歲女童三人的性命。

莫西斯已被捕並因殺害38歲女子奧古斯汀(Nathacha Augustin)被控一級謀殺罪，橘郡警長米納(John Mina)表示，之後還會有更多控罪，犯案動機則仍待查明。

身亡的25歲記者是「波譜新聞13台」(Spectrum News 13)的里昂斯(Dylan Lyons)，攝影師沃爾登(Jesse Walden)也受槍傷。在家中遭槍殺的九歲女童姓名是梅潔(T'yonna Major)，她母親則受重傷。

米納指出，22日上午11時，一男子撥打911電話報案；根據證詞，該男子說他與奧古斯汀一起開車兜風並吸食大麻，看到他表弟莫西斯走在路上「看來很沮喪」，就讓他搭便車。莫西斯爬入後座約30秒，正在開車的他「聽到一聲巨響」，看到身旁的奧古斯汀臉上有血跡。他停下車來查看，莫西斯就趁機逃跑。男子表示，莫西斯與奧古斯汀互不相識，開槍前他也沒有聽到兩人交談。

米納表示，里昂斯與沃爾登乘坐一輛沒有標誌的採訪車在現場報導凶殺案，莫西斯走近後對他們開槍，隨後去附近住家開槍打死女童並打傷她母親。目前不清楚莫西斯是否知道其中兩名受害者是記者。莫西斯是知名幫派成員，但這些槍擊案似乎與幫派無關。

米納指出，警方逮捕莫西斯時，查獲一把格洛克半自動手槍，「槍身摸起來還是熱的，表示它剛開過火，裡面也沒有子彈了。」莫西斯抱怨自己受了傷，於是被送往醫院，卻在醫院攻擊醫務人員。之後他就拒絕與警方交談。

莫西斯過去至少曾被控未成年人持有槍械和使用致命武器搶劫等兩項罪名。

民眾在案發現場擺上鮮花蠟燭，悼念因採訪殉職的記者里昂斯。(美聯社)
民眾在案發現場擺上鮮花蠟燭，悼念因採訪殉職的記者里昂斯。(美聯社)

幫派 攝影 槍擊

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