佛州男隨機槍殺3人 記者採訪遇害 19歲嫌落網「槍還是熱的」

涉嫌連續殺人的19歲嫌犯莫西斯。(美聯社)

佛羅里達州橘郡(Orange County)警方表示，22日在奧蘭多附近發生的隨機暴力槍擊 事件，已遭逮捕的19歲嫌犯莫西斯(Keith Melvin Moses)上午11時先槍殺一名38歲女子，下午4時左右重返犯案現場，對正在採訪的記者及攝影 師開槍，然後闖入附近民宅向一對母女開槍，共奪走38歲女子、25歲記者和9歲女童三人的性命。

莫西斯已被捕並因殺害38歲女子奧古斯汀(Nathacha Augustin)被控一級謀殺罪，橘郡警長米納(John Mina)表示，之後還會有更多控罪，犯案動機則仍待查明。

身亡的25歲記者是「波譜新聞13台」(Spectrum News 13)的里昂斯(Dylan Lyons)，攝影師沃爾登(Jesse Walden)也受槍傷。在家中遭槍殺的九歲女童姓名是梅潔(T'yonna Major)，她母親則受重傷。

米納指出，22日上午11時，一男子撥打911電話報案；根據證詞，該男子說他與奧古斯汀一起開車兜風並吸食大麻，看到他表弟莫西斯走在路上「看來很沮喪」，就讓他搭便車。莫西斯爬入後座約30秒，正在開車的他「聽到一聲巨響」，看到身旁的奧古斯汀臉上有血跡。他停下車來查看，莫西斯就趁機逃跑。男子表示，莫西斯與奧古斯汀互不相識，開槍前他也沒有聽到兩人交談。

米納表示，里昂斯與沃爾登乘坐一輛沒有標誌的採訪車在現場報導凶殺案，莫西斯走近後對他們開槍，隨後去附近住家開槍打死女童並打傷她母親。目前不清楚莫西斯是否知道其中兩名受害者是記者。莫西斯是知名幫派 成員，但這些槍擊案似乎與幫派無關。

米納指出，警方逮捕莫西斯時，查獲一把格洛克半自動手槍，「槍身摸起來還是熱的，表示它剛開過火，裡面也沒有子彈了。」莫西斯抱怨自己受了傷，於是被送往醫院，卻在醫院攻擊醫務人員。之後他就拒絕與警方交談。