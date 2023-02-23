洛杉磯街頭槍殺葛萊美獎歌手 男判刑至少60年
2019年在洛杉磯街頭殺害葛萊美獎饒舌歌手尼普塞哈斯爾（Nipsey Hussle）的男子，今天被判至少60年徒刑。
法新社報導，霍德（Eric Holder）並未否認當年殺害快速竄紅的尼普塞哈斯爾（Nipsey Hussle）。律師主張，霍德是因「情緒激動」才衝動犯案。
但陪審團去年發現霍德是預謀犯案，事發時朝尼普塞哈斯爾開了至少10槍。之前兩人因為霍德是否跟警方「告密」而起口角。
洛杉磯郡法官傑克（H. Clay Jack）今天以殺人罪判處霍德至少25年徒刑，使用槍枝加判25年。
此外，霍德另因槍傷附近另2名男子而判處10年徒刑。
32歲的霍德是幫派分子，和尼普塞哈斯爾同為Rollin 60s幫派成員。
檢察官麥金尼（John McKinney）在此案審理時表示，哈斯爾在停車場告訴霍德，有傳言稱霍德一直在「告密」。之後霍德離開停車場，沒多久回來後，掏出兩把手槍開始開槍。
尼普塞哈斯爾本名厄米爾斯艾斯格頓（Ermias Asghedom），死後以兩首歌獲頒2020年葛萊美獎最佳饒舌獎。
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