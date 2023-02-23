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佛州記者採訪槍擊案遇害 19歲前科男接連槍殺3人

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佛州記者採訪槍擊案遇害 19歲前科男接連槍殺3人

中央社／邁阿密22日綜合外電報導
19歲槍手摩西已遭警方拘留。（路透）
19歲槍手摩西已遭警方拘留。（路透）

美國警方今天表示，一名男子今天涉嫌在佛羅里達州殺害一名女性，幾小時後又重回犯案現場，槍殺一名電視台記者及一名9歲女童，共造成3人喪命。

綜合法新社與美國有線電視新聞網（CNN）報導，佛州橘郡（Orange County）警長米納（John Mina）表示，19歲男子摩西（Keith Melvin Moses）已遭警方拘留，並稱他前科累累，曾被控重傷害、加重毆打罪、使用致命武器攻擊和與槍枝有關的罪名。

這幾起攻擊案發生在佛羅里達州中部奧蘭多以西的郊區。米納今天晚間在記者會中表示，一名20歲女性在當地時間上午約11時遭槍殺，「波譜新聞13台」（Spectrum News 13）採訪團隊在數小時後抵達事發現場，報導這起槍擊案。

米納表示，到了下午4時前後，摩西再次回到犯案現場，並對著站在採訪車附近的攝影師及記者開槍，造成記者死亡、攝影師受傷，槍手隨後進入附近民宅，又對一名婦女及她的9歲女兒開槍。

米納說，受害者已全數送往醫院，但女童和記者仍不幸身亡，「我們已拘留據信在今天上午和下午犯下這幾起槍擊案的嫌疑人」。

佛州警長米納召開記者會。（美聯社）
佛州警長米納召開記者會。（美聯社）

攝影 佛羅里達州 槍擊

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