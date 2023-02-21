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芝加哥、紐奧良分傳槍響 4死7傷 1歲女嬰喪命、4歲女童送醫

編譯徐薏茹／綜合20日電
紐奧良狂歡節現場19日發生槍擊事件，共有五人中槍，其中一人喪生；警方在案發後封鎖一片狼藉的現場。(美聯社)
紐奧良狂歡節現場19日發生槍擊事件，共有五人中槍，其中一人喪生；警方在案發後封鎖一片狼藉的現場。(美聯社)

芝加哥和紐奧良兩座城市19日晚陸續發生槍擊案件，共造成四死七傷，其中芝加哥槍案奪走一名僅一歲大女嬰的性命，紐奧良槍案傷者中則包括一名四歲女童。

伊利諾伊州警羅賓森(Josh Robinson)說，晚間10時30分左右，鄰近南區(South Side)111街的57號州際公路(I-57)爆發槍案。兩名青少年和一名一歲女嬰在槍案中喪命，另有三人受傷。

根據庫克郡(Cook County)驗屍官辦公室的消息，死者是19歲的霍爾(Nasir Hall)、13歲的史密斯(William Smith)、一歲女嬰霍爾(A-mara Hall)。

受害人的車遭槍擊後，勉力離開公路停在111街出口坡道頂端，兩人當場死亡，四人送醫，其中一人不治死亡。

羅賓森表示調查仍在初步階段，州警並未透露是否抓到嫌犯。

同日在紐奧良狂歡節(Mardi Gras)狂歡季Krewe of Bacchus遊行期間，五人遭遇槍擊，其中一人死亡。

槍案約發生於晚間9時30分，根據當局消息，死者是介於15歲到18歲的男性。其他傷者包括一名4歲女童、22歲女性、24歲女性，和一名18歲男子。

警方當場逮捕21歲嫌犯姆博吉(Mansour Mbodj)，他被控非法攜帶武器。警方仍在釐清事發原因，未公布槍案可能的動機；由於現場發現兩把手槍，正在調查是否不只一名槍手。

警方未公布槍案可能的動機細節資訊。

根據電視台WWL-TV報導，遊行接近尾聲時，聖查爾斯大道和Terpischore街交叉路口的哈順餐廳(Hoshun)前出現槍響。

一名婦女說，她在路當中聽到槍聲，有些人開始逃跑。接著聽見12到15次槍聲，所有人開始逃離。

槍案發生後，遊行中斷一陣子，之後遊行花車繼續往市中心方向前進。

遊行 槍擊 芝加哥

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