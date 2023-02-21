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去年機場破紀錄攔截6542枝槍 反映美國社會「越來越多人攜槍」

記者張聲肇／綜合報導
儘管機場到處可以看到禁止攜帶槍械的標誌，但去年美國機場安檢還是攔下了破紀錄6542枝槍。(美聯社)
儘管機場到處可以看到禁止攜帶槍械的標誌，但去年美國機場安檢還是攔下了破紀錄6542枝槍。(美聯社)

2022年美國機場安檢攔下破紀錄6542枝槍，聯邦運輸安全局(Transportation Security Administration，TSA)局長沛科斯基(David Pekoske)說，這反映美國社會「越來越多人攜帶槍械」的現狀。

這些被查到違法攜槍搭機的人，多數藉口跟一名準備搭機離開費城的女性一樣：打包的時候，忘了把槍拿出來。

查獲違法攜帶槍枝的機場，從加州伯班克(Burbank)到緬因州班戈爾(Bangor)都有，不過，沛科斯基說，法律較寬鬆的大城市機場，查獲機率大於其他地方，去年查獲較多人次的機場包括德州達拉斯、奧斯丁和休士頓；佛州的三大機場；田納西州的納許維爾；亞特蘭大；鳳凰城和丹佛。

全國機場平均每天查獲18枝槍差點被挾帶上飛機，這是除了2020年因新冠疫情，搭機人數劇減之外，2010年來每年不斷上升的趨勢。

沛科斯基說，他不確定被逮到後說「忘了」是不是真的原因，但問題還是很嚴重，必須制止。專家也說，飛機上甚至安檢站出現一把槍的危險不難想像。

TSA官員從輸送帶X光機發現槍枝後，通常會停止輸送帶，扣押行李，馬上報警，同時不讓行李主人靠近。

處理方式依各地法律而不同，槍主可能被逮捕，槍枝沒收；有些地方，可以把槍交給不同班機的友人，槍主照樣搭同班飛機；更寬鬆的法律，允許槍主把還沒裝子彈的槍枝放到隨機行李箱裡。費城那名女性的槍被沒收，還吃上一張罰單。

罰金最高1萬4950元，這是TSA為了嚇阻「忘了」取出槍械的旅客，訂下的罰則。違者未來五年不得享受「預先安檢」的待遇，可能槍枝也會被沒收；若蓄意挾帶槍械，就觸犯聯邦法律了。

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