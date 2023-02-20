我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女在南加東谷駕車肇事逃逸 被警方拘捕

暴風雨將再次席捲南加 23日將為冬季最冷的一天

密州大槍案 中國留學生下半身癱瘓 室友助募款 8小時獲35萬

特派員黃惠玲／綜合報導
郝強父母從中國趕抵美國照顧重傷的兒子。(GoFundme截圖)
郝強父母從中國趕抵美國照顧重傷的兒子。(GoFundme截圖)

密西根州立大學校園槍擊案造成三名學生死亡及五位學生重傷，其中傷者包括了年僅20歲的中國留學生郝強(John Hao，音譯)，根據其室友表示，郝強脊椎中彈並傷及肺部，目前雖脫離生命危險，但胸部以下癱瘓，從中國趕抵密州的郝強父母精神崩潰，尤其面對未來長期照護的龐大醫療費用壓力沉重，郝強好友18日發起募款，短短8小時湧入超過35萬捐款。

為此，郝強好友兼室友錢亞健(Argent Qian，音譯)18日在眾籌網站GoFundMe發起捐款，由他及郝強家人發起的捐款主頁描述，郝強2月13日在密西根州立大學校園槍擊案中背部中彈重傷。錢亞健說，他與郝強在過去三年是好友兼室友，事發後郝強父母從中國趕到美國密州大，兩老精神崩潰。

錢亞健說，子彈切斷了約翰的 t7-t8 的脊椎，使他胸部以下癱瘓，此外郝強的肺部也受損，需要插管呼吸，目前他在加護病房 ICU的情況穩定，但是他的家人面臨著沉重的經濟負擔。捐款文內寫著，因為疫情，郝家父母已經背上了巨額債務，而兒子的受傷更是加重了家庭壓力，他們的父母未來不僅要還債，還要照顧郝強，他們不會說英語，也沒有收入。

錢亞健說，郝強是 Spartan (MSU人對自己的暱稱) 社區深受喜愛的成員，也是學生組織的領導者及體育愛好者，這次受傷讓他再也不能像以前一樣開車去州立公園看星星。未來的醫療與身體狀況，讓他的家人經濟負擔沉重，而他幾乎也無法再有可能實現環遊世界及從事體育管理工作的夢想。

作為郝強的好友，錢亞健希望大家能夠伸出援手，幫助這一家人度過困境，所有募得資金將直接用於支付他的醫療費用，支持他家人這段艱難時期，並尋找任何可能改善他傷勢的治療。

捐款活動推出短短約八小時，該網站就湧入9000多筆捐款，金額超過35萬元，由於已經達到原始目標23萬元，該筆捐款開放九小時後，就暫停接收新捐款。錢亞健稍後更新訊息表示，言語無法表達感激之前，在籌款過程中，郝強已經拿掉插管了，在告知有許多人熱心捐款後，他看起來平靜許多，他知道家人現在的經歷，感謝大家幫他減輕許多壓力。

想了解郝強相關信息者，可查詢捐款網頁：https://gofund.me/5b9ce256

20歲的郝強(John Hao)日前在密州大校園槍擊案中不幸中彈。(GoFund...
20歲的郝強(John Hao)日前在密州大校園槍擊案中不幸中彈。(GoFundme截圖)

密西根州 醫療費 槍擊

上一則

去電社安署 等待時間達33分鐘 代署長：雖撥款但人不足

下一則

洛杉磯輔理主教遭槍殺身亡 熱助窮人移民 教友悲痛不捨
➤➤➤ ➤➤➤新冠疫情引發仇亞浪潮，許多亞裔擁槍自保；但反暴力團體疾呼：擁槍反使亞裔陷入危險；2023年春節連爆華人大規模槍殺案，持槍作惡更令人深思…到底擁槍能否帶來安全？「我們與槍的距離」專題探討亞裔擁槍潮>>>

延伸閱讀

世界晚報／中國留學生密大槍擊案中槍 胸部以下癱瘓

世界晚報／中國留學生密大槍擊案中槍 胸部以下癱瘓
密州大中槍中國留學生 胸部以下癱瘓 肺部受損

密州大中槍中國留學生 胸部以下癱瘓 肺部受損
駐芝中領館：密州大2中槍留學生已脫險

駐芝中領館：密州大2中槍留學生已脫險
駐芝中領館：密州大2中槍中國留學生已脫離險境

駐芝中領館：密州大2中槍中國留學生已脫離險境

熱門新聞

星巴克示意圖。(Photo by S.Ratanak on Unsplash)

買星巴克被收小費4444.44元 奧克拉荷馬夫婦沒錢回亞洲

2023-02-12 14:09
福斯新聞網指出，Canada Goose外套價格昂貴，價格介於數百至1500美元間。（路透）

華府警告：穿「這品牌」外套恐淪搶匪目標

2023-02-12 09:02
43歲的非裔男子麥克瑞不明動機到密州大校園開槍濫殺。(密州大警局)

密州大3死5傷均為學生 倖存者忘不了同學痛苦尖叫求救

2023-02-14 09:06
航空業刊物《Air Current》13日獨家披露，美國聯合航空2022年2022年12月18日發生一架波音777-200班機起飛後不久，隨即驟降至距離太平洋海平面不到250公尺處。(路透資料照片)

不到1分鐘驟降1400呎 聯航夏威夷驚魂 急墜險落海

2023-02-13 22:23
美軍上周末用F-22戰機發射每枚價值達40萬美元的飛彈，擊落了幾個不明飛行物，而其中之一可能只是價值12美元的氣球。（美聯社）

尷尬了…F-22戰機射40萬美元飛彈 恐打下12美元民間氣球

2023-02-17 22:04
美國佛州女子納莎莉1月底在健身房鍛鍊時，突遭一名男子襲擊、抱住跟按倒在地，但她不斷反擊，事後更告訴警方，「我會告訴每個女人，永遠堅持戰鬥、絕不放棄」。（照片翻攝：IG / fitgemsnation）

影／獨自在健身房鍛鍊時遇襲 24歲女子頑強反抗讓歹徒無法得逞

2023-02-17 11:48

超人氣

更多 >
密州大中槍中國留學生 胸部以下癱瘓 肺部受損

密州大中槍中國留學生 胸部以下癱瘓 肺部受損
刷單騙局 十多管理員遭肉搜恐嚇

刷單騙局 十多管理員遭肉搜恐嚇
布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」

布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」
外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬

外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬
劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視

劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視