密州大槍案 中國留學生下半身癱瘓 室友助募款 8小時獲35萬

郝強父母從中國趕抵美國照顧重傷的兒子。(GoFundme截圖)

密西根州 立大學校園槍擊 案造成三名學生死亡及五位學生重傷，其中傷者包括了年僅20歲的中國留學生郝強(John Hao，音譯)，根據其室友表示，郝強脊椎中彈並傷及肺部，目前雖脫離生命危險，但胸部以下癱瘓，從中國趕抵密州的郝強父母精神崩潰，尤其面對未來長期照護的龐大醫療費 用壓力沉重，郝強好友18日發起募款，短短8小時湧入超過35萬捐款。

為此，郝強好友兼室友錢亞健(Argent Qian，音譯)18日在眾籌網站GoFundMe發起捐款，由他及郝強家人發起的捐款主頁描述，郝強2月13日在密西根州立大學校園槍擊案中背部中彈重傷。錢亞健說，他與郝強在過去三年是好友兼室友，事發後郝強父母從中國趕到美國密州大，兩老精神崩潰。

錢亞健說，子彈切斷了約翰的 t7-t8 的脊椎，使他胸部以下癱瘓，此外郝強的肺部也受損，需要插管呼吸，目前他在加護病房 ICU的情況穩定，但是他的家人面臨著沉重的經濟負擔。捐款文內寫著，因為疫情，郝家父母已經背上了巨額債務，而兒子的受傷更是加重了家庭壓力，他們的父母未來不僅要還債，還要照顧郝強，他們不會說英語，也沒有收入。

錢亞健說，郝強是 Spartan (MSU人對自己的暱稱) 社區深受喜愛的成員，也是學生組織的領導者及體育愛好者，這次受傷讓他再也不能像以前一樣開車去州立公園看星星。未來的醫療與身體狀況，讓他的家人經濟負擔沉重，而他幾乎也無法再有可能實現環遊世界及從事體育管理工作的夢想。

作為郝強的好友，錢亞健希望大家能夠伸出援手，幫助這一家人度過困境，所有募得資金將直接用於支付他的醫療費用，支持他家人這段艱難時期，並尋找任何可能改善他傷勢的治療。

捐款活動推出短短約八小時，該網站就湧入9000多筆捐款，金額超過35萬元，由於已經達到原始目標23萬元，該筆捐款開放九小時後，就暫停接收新捐款。錢亞健稍後更新訊息表示，言語無法表達感激之前，在籌款過程中，郝強已經拿掉插管了，在告知有許多人熱心捐款後，他看起來平靜許多，他知道家人現在的經歷，感謝大家幫他減輕許多壓力。