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密州小鎮 男槍殺6人被捕 動機不明 死者包括槍手前妻、繼父

編譯盧炯燊／綜合17日電
密西西比州阿卡布特拉鎮17日發生嚴重槍擊案，六人遭槍殺。圖為當地警方正在凶案現場之一的便利商店蒐證。(美聯社)
密西西比州阿卡布特拉鎮17日發生嚴重槍擊案，六人遭槍殺。圖為當地警方正在凶案現場之一的便利商店蒐證。(美聯社)

密西西比州與田納西州交界的泰特郡(Tate County)阿卡布特拉鎮(Arkabutla)17日發生嚴重槍擊案，一名男子在多個地點流竄行凶，槍殺六人後遭警方逮捕；警方當晚宣布，死者包括槍手的前妻和繼父，但行凶動機至截稿時仍不明。

泰特郡警長藍斯(Brad Lance)表示，52歲的男子克朗姆(Richard Dale Crum)攜帶兩把手槍及一把獵槍，先於當地時間上午11時左右，在位於小鎮阿卡布特拉大壩路(Arkabutla Dam Road)的Express Mart便利商店外，槍殺一名坐在車上駕駛座的男子；然後駕車到二哩多以外一棟民宅槍殺前妻，她的丈夫也受傷。

兇嫌連續作案後，再到鎮上另一間房屋行凶，槍殺屋內兩人。

此時泰特郡執法人員接報，派出大批警員到場圍捕，一名警員看到一輛符合嫌犯汽車描述的汽車，試圖上前攔截之際，此人未按警方命令停車，於是引發公路追逐。

藍斯表示，員員們在克朗姆家門口把他攔下，並將他逮捕。在住宅後，他們又發現兩具屍體，一具在路上，另一具則在一輛多功能車中；之後，又在附近的另一棟房子裡發現克朗姆繼父和繼父妹妹的屍體。

據最先發生槍擊案的Express Mart便利商店，一名店員向媒體表示，槍擊是在商店外發生，但槍手拿著槍跑過商店來，她與同事們都嚇得躲起來。

警長辦公室發言人說，目前不知道槍擊事件的動機，但發言人強調，這起事件對社區已不再構成威脅。槍案發生期間，鎮上一間小學及一間中學曾經封鎖，防止槍手逃竄入內。

藍斯向媒體表示，克朗姆是該鎮居民。

阿卡布特拉鎮居民不到300人，位於田納西州孟菲斯以南約45哩處，附近的阿克布特拉湖是一座水庫，也是一個受歡迎的釣魚和旅行目的地。

槍擊 田納西州 汽車

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