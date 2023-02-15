德州購物中心爆槍擊案 1死3傷 1嫌遭逮捕

西耶羅維斯塔購物中心爆發槍擊案。（路透）

德州 艾爾帕索（El Paso）警方說，一家購物中心今天發生槍擊 案，造成1人死亡、3人受傷。

美聯社報導，艾爾帕索警方發言人葛梅茲（Robert Gomez）說，有一人遭到逮捕。他說：「現在要猜測他的動機仍言之過早。」目前尚無有關此人的資訊。

BREAKING SHOOTING: Active shooter reported at Cielo Vista Mall in El Paso, Texas. Multiple people injured. One person dead. pic.twitter.com/QoeOjuPeLr — That Guy Shane (@ProfanityNewz) February 16, 2023

葛梅茲說，3名傷者已送醫。目前不清楚他們的狀況。

葛梅茲說，警方認為事發現場已經安全，警員正在搜索整個購物中心以確認安全無虞。

警方稍早說，槍擊案據稱是發生在購物中心的美食廣場。