德州購物中心爆槍擊案 1死3傷 1嫌遭逮捕

德州 艾爾帕索(El Paso)警方說,一家購物中心今天發生槍擊 案,造成1人死亡、3人受傷。

美聯社報導,艾爾帕索警方發言人葛梅茲(Robert Gomez)說,有一人遭到逮捕。他說:「現在要猜測他的動機仍言之過早。」目前尚無有關此人的資訊。

BREAKING SHOOTING: Active shooter reported at Cielo Vista Mall in El Paso, Texas. Multiple people injured. One person dead. pic.twitter.com/QoeOjuPeLr