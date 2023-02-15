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水牛城大規模槍擊案槍手 被判處多個無期徒刑

記者胡玉立／即時報導
去年5月14日在紐約州水牛城非裔社區連鎖超市Tops Friendly Market濫殺無辜、導致十人死亡的19歲白人至上主義者詹德隆，15日被法官判處無期徒刑，不得假釋。（美聯社）
去年5月14日在紐約州水牛城非裔社區連鎖超市Tops Friendly Market濫殺無辜、導致十人死亡的19歲白人至上主義者詹德隆，15日被法官判處無期徒刑，不得假釋。（美聯社）

去年5月14日在紐約州水牛城非裔社區連鎖超市Tops Friendly Market濫殺無辜、導致十人死亡的19歲白人至上主義者詹德隆(Payton Gendron)，15日被法官判處無期徒刑，不得假釋。

宣布量刑前，詹德隆發表道歉聲明表示，「那天我做了可怕的事；我開槍殺人只因他們是非裔。我信了我在網路讀到的東西，出於仇恨而行動。覆水難收，我只希望不要有任何人效法我和我所做的事。」

詹德隆身穿囚衣、戴著手銬在州法院量刑聽證會懺悔，「我強迫受害者及其家人承受所有痛苦，奪走他們摯愛的生命，為此我非常抱歉。我對自己那天所有的決定，後悔莫及。」

詹德隆去年11月承認犯下一項出於仇恨動機的國內恐怖主義行為、十項一級謀殺罪、三項謀殺未遂罪及大規模槍擊案持有武器罪。

法庭上，部分受害者家屬情緒激動地談到他們的人生如何徹底被改變，詹德隆一度摘下眼鏡開始哭泣。一名男子試圖衝向詹德隆，很快被警衛攔住，詹德隆被帶出法庭。多位家屬表示，他們寧可詹德隆被判處無期徒刑，而不是死刑，這樣他的餘生才能永遠飽受思想的折磨。

短暫休息後，詹德隆回到法庭；伊利郡法院法官伊根(Susan Eagan)對他犯下的每一項恐怖主義和謀殺罪名，分別判處終身監禁，並對他嚴厲斥責。「文明社會容不下你或你無知、仇恨和邪惡的意識形態，」伊根說：「你不能獲得寬容或理解，也不能有第二次機會。你造成的傷害太大了，你再也沒有重獲自由的一天。」

伊利郡地方檢察官弗林(John Flynn)表示，今天的判決讓此案法律終結，但更大的問題並未結束。他說：「社會和社區向前發展需要做的事情，絕不會就此結束。今天的正義只是小小的正義，更大的正義還有待完成。」

這是2020年紐約州實施新法以來，首次援用出於仇恨之恐怖主義行為的罪名加以判刑。詹德隆另有聯邦控罪待審判。

紐約州 非裔 白人至上

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