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「我有心臟病」非裔遭警三度電擊亡 家屬控歧視 涉案警停職

編譯潘勛／綜合12日電
由警方提供視頻顯示，北卡羅來納州非裔男子威廉斯在被捕過程中，遭警員不斷電擊。(截自警方視頻)
由警方提供視頻顯示，北卡羅來納州非裔男子威廉斯在被捕過程中，遭警員不斷電擊。(截自警方視頻)

一名北卡羅來納州非裔男子威廉斯(Darryl Tyree Williams)因拔腿飛奔，逃避警方逮捕，被抓到後自稱心臟有毛病，但由警方監視鏡頭及警員隨身鏡頭所拍畫面，他至少被警方用電擊槍電三次，接下來失去意識，於1月17日死亡。

華盛頓郵報報導，這起事故發生在北卡州洛麗(Raleigh)市，32歲的威廉斯，據稱持有毒品而逃避警方逮捕，被洛麗市警局六名警員持電擊槍至少電了三次；涉案員警目前停職中，接受內部調查；北卡羅來納州調查局也展開偵辦。

警方在本月10日公布約12分鐘經過剪輯的畫面，內容包括警方描述這起死亡事故，但沒敘述威廉斯的死因；畫面是由側錄攝影機、警員隨身鏡頭及監視鏡頭拍攝而得。公布時間距威廉斯死亡逾三周，法官兩天前批准其公布。警方表示，威廉斯的家屬在公布前先行看過。

今年迄今發生一系列非裔遭警方殺害事件，備受矚目；威廉斯家屬及人權人士要求究責，認為威廉斯之死是由種族歧視及濫用暴力所致。

逮捕過程中，洛麗警方動用電擊槍，影片中可聽到男子向警方表示，擔心頻頻使用電擊槍會損及他的心臟；威廉斯向員警們表示，「我心臟有毛病，拜託，拜託！」

威廉斯並未攜帶武器；影片顯示，雖然他多次央求，但片刻之後警員還是第三次電擊他，讓他再度痛苦尖叫，大約一分鐘之後，他顯然失去意識及脈搏，警方及救護車人員使用心肺復甦術，仍未能讓他恢復心跳，轉送醫院後約一小時宣告死亡。

警方在1月23日公布事件初步報告，解釋洛麗市警當時正在主動巡邏一些市區，那些地方長久以來頻因毒品、武器及其他犯罪，要求警方加強服務；但威廉斯之母桑妮亞‧威廉斯(Sonya Williams)說，警方描述她兒子時，帶有種族歧視，「沒把他當成人類來看待」、「他是我兒子，不該這樣死去」。

威廉 北卡羅來納州 種族歧視

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