剛奪監護權10天 明州29歲母槍殺6歲兒 一級謀殺罪成

29歲女子塞勒槍殺六歲的兒子被判罪名成立，面臨終身監禁。(取材自推特)

明尼蘇達州亨特郡(Hennepin County)一名女子取得六歲兒子監護權後僅十天，即開槍打死他；她被裁定一級謀殺罪成立，本案亦引發對兒童福利 工作人員是否失職的質疑。

案中被控一級謀殺的是29歲女子塞勒，有精神疾病和吸毒史，8日在亨特郡地方法院審訊時，陪審團不到兩小時即裁定她謀殺六歲兒子伊萊‧哈特(Eli Hart)罪名成立，2月16日將宣判刑期，有可能被判監身監禁。

調查人員在庭上表示，2022年5月20日塞勒因交通違規遭警察 攔查，結果在後車廂內發現伊萊的屍體，相信他是早前在一個公園的停車場內遭槍殺，身上有九個彈孔。

在結辯陳詞中，辯護律師聲稱稱塞勒雖參與殺人，但不是開槍打死伊萊的兇手，因為沒有目擊者、照片或視頻，說明她親手殺子。

但檢察官指出，包括手機數據在內的種種證據表明，塞勒殺死了她的兒子，動機可能是為了人壽保險金，或是因為她的心理健康，或是在與兒子的父親爭奪監護權後壓力過大而殺人。

凶殺案審查終結，但塞勒的前男友，也是死者的父親托瑞‧哈特(Tory Hart)另外提出訴訟，指控兒童福利工作人員沒有正視塞勒的行為以及種種危險跡象，造成他兒子喪生。他在爭奪兒子監護權時曾提出有關問題，但法官在考慮兒童福利工作人員的意見後，將監護權判歸塞勒。

托瑞的訴訟及媒體取得的文件，說明了不少涉及兒童福利工作人員的問題。

在凶案發生前的十個月期間，警方因收到報案而前往塞勒寓所調查，先後達21次之多。據悉她曾在一家精神健康診所內偷藥而被捕，並且由於行為怪異而不得不尋找新的藥物檢測 機構。

塞勒在2020年及2021年曾兩次失去對伊萊的監護權。