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2019德州賣場23死槍案 槍手承認仇恨犯罪等90罪名

中央社／休士頓8日綜合外電報導
德州艾爾帕索賣場開槍濫殺23人的白人民族主義男子，今天在聯邦法庭對仇恨犯罪等罪名認罪。（美聯社）
德州艾爾帕索賣場開槍濫殺23人的白人民族主義男子，今天在聯邦法庭對仇恨犯罪等罪名認罪。（美聯社）

美國媒體今天報導，2019年在德州西語裔為主城市艾爾帕索（El Paso）賣場開槍濫殺23人的白人民族主義男子，今天在聯邦法庭對仇恨犯罪等罪名認罪。

法新社引述當地媒體ABC7和KFOX14報導，24歲的庫魯休斯（Patrick Crusius）在美墨邊境艾爾帕索市的法庭上承認90項罪名，其中包括仇恨犯罪致人死亡。

聯邦檢察官同意不求處死刑後，庫魯休斯的律師在1月改變策略，決定讓他認罪。

2019年8月3日，庫魯休斯攜帶突擊步槍和1000多發子彈，從達拉斯附近的德州艾倫（Allen）驅車約1060公里，到達艾爾帕索的沃爾瑪（WalMart）賣場。

他在超市停車場向人群開火，造成23人死亡、22人受傷。

根據聯邦起訴書，庫魯休斯發動攻擊之前，在網路上傳名為「難以忽視的真相」（The Inconvenient Truth）文件，說他的攻擊「是對西班牙裔入侵德州的回應」。

警方抵達時，庫魯休斯下車坦承自己是槍手，還告訴警方他想殺死「墨西哥人」。

這是美國史上傷亡第5慘重的大規模槍擊案。

德州 仇恨犯罪 美墨邊境

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