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美1月發生52起大規模槍擊案、87死 9年來最高紀錄

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美1月發生52起大規模槍擊案、87死 9年來最高紀錄

中新社／舊金山2月1日電
加州半月灣市1月27日舉行的守夜活動中悼念槍擊事件遇難者。(中通社)
加州半月灣市1月27日舉行的守夜活動中悼念槍擊事件遇難者。(中通社)

美國「槍枝暴力檔案」網站2月1日的數據顯示，今年1月，美國共發生52起大規模槍擊事件，致87人死亡，創下該機構2014年開始統計此類數據以來的同期最高紀錄。 

據「槍枝暴力檔案」的數據，2023年1月，美國只有8天沒有發生至少造成4人傷亡的大規模槍擊事件。當月，美國共有3718人在涉槍事件中死亡，其中2112人死於自殺。在此之前，美國大規模槍擊事件的1月最高紀錄出現在2022年，當時共發生34起大規模槍擊事件，造成43人死亡，112人受傷。 　　

2023年1月，加州發生7起大規模槍擊事件，共導致31人死亡，22人受傷。

1月16日，加州中部圖萊裡縣發生一起槍擊事件造成6人死亡，包括一名17歲的母親及其6個月大的孩子。

1月21日夜，加州南部洛杉磯縣蒙特利公園市一家舞廳發生槍擊事件，導致11人死亡，9人受傷，槍手次日與警察對峙後飲彈自盡。23日，北加州舊金山灣區半月灣市的兩家農場發生槍擊事件，造成7人死亡、1人受傷；當日，舊金山灣區奧克蘭市也發生一起槍擊事件，造成1人死亡、7人受傷。 　　

佛羅里達州今年1月也發生7起大規模槍擊事件，共造成5人死亡，49人受傷。北卡羅來納州和德州均發生5起大規模槍擊事件，分別造成11死14傷以及6死17傷。 　　

美國今年1月另外一起嚴重槍擊事件發生在猶他州。1月4日，警方在該州南部小城伊諾克一處住宅內發現8人死於槍擊，其中包括5名兒童。 　　

「槍枝暴力檔案」的數據顯示，美國近年來死於槍枝暴力的人數呈總體上升趨勢勢。2022年，該國有超過4.4萬人死於槍枝暴力。

加州半月灣市人們手持蠟燭哀悼槍擊事件遇難者。(新華社)
加州半月灣市人們手持蠟燭哀悼槍擊事件遇難者。(新華社)

槍擊 加州 灣區

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