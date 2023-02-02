華府地鐵站槍手濫射1死3傷 兇嫌被乘客制服
華府東南地區1日早晨驚傳槍手濫射案件，一名男子在公共汽車上以及波多馬克大道(Potomac Avenue)地鐵站接連與人發生衝突後，便開槍對人群隨意亂射，導致一名地鐵站員工中彈死亡，另有三人受傷；槍手在地鐵車廂被乘客聯手制伏後遭警收押。
大都會警察局(Metropolitan Police Department，MPD)舉行記者會提供槍擊案最新進展，華府市長包瑟(Muriel Bowser)、華府地鐵局總經理克勞克(Randy Clarke)以及地鐵運輸警察主管均趕抵現場了解狀況。
大都會警察局執行助理局長奈狄克(Ashan Benedict)說：「我們相信這是一連串相關案件。」
事件起點為1日早晨約9時，發生地點為一輛都會巴士(Metrobus)上。警方指出，兇嫌在車上與人吵架之後，尾隨對方下車，然後朝受害者腿部開槍。受害者中彈之後設法逃跑，後來被送醫治療。
警方表示，兇嫌開槍後情緒激動，抵達波多馬克大道地鐵站時，與一名正從自動售票機購買地鐵票的民眾交談，旋即朝民眾腿部開槍。警方表示，兇嫌可能有動手將受害者從十字旋轉門裡拉出。
警方表示，兇嫌乘電扶梯下樓，在地鐵候車台與一名婦人爭執。兩名地鐵站員工目睹事件發生，其中一人企圖阻止兇嫌，結果因此挨槍，當場死亡。
警方表示，另一名地鐵站員工設法降低緊張情勢，警方調查研判，這名地鐵站員工策略奏效，因為後來再也沒有民眾遭到開槍。奈狄克說，兇嫌在地鐵車廂數度進進出出，拿槍揮舞，對著身邊的人說話，看起來憤憤不平，兇嫌後來遭到乘客聯手制伏。
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