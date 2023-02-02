我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美1月發生52起大規模槍擊案、87死 9年來最高紀錄

鐵鏈女到胡鑫宇：中國無追究真相機制 官方說法誰信

華府地鐵站槍手濫射1死3傷 兇嫌被乘客制服

記者顏伶如／綜合報導
華府1日早晨驚槍擊事件，一名男子在公共汽車上以及波多馬克大道地鐵站接連與人發生衝突後，開槍對人群隨意亂射，造成至少一死三傷。(美聯社)
華府1日早晨驚槍擊事件，一名男子在公共汽車上以及波多馬克大道地鐵站接連與人發生衝突後，開槍對人群隨意亂射，造成至少一死三傷。(美聯社)

華府東南地區1日早晨驚傳槍手濫射案件，一名男子在公共汽車上以及波多馬克大道(Potomac Avenue)地鐵站接連與人發生衝突後，便開槍對人群隨意亂射，導致一名地鐵站員工中彈死亡，另有三人受傷；槍手在地鐵車廂被乘客聯手制伏後遭警收押。

大都會警察局(Metropolitan Police Department，MPD)舉行記者會提供槍擊案最新進展，華府市長包瑟(Muriel Bowser)、華府地鐵局總經理克勞克(Randy Clarke)以及地鐵運輸警察主管均趕抵現場了解狀況。

大都會警察局執行助理局長奈狄克(Ashan Benedict)說：「我們相信這是一連串相關案件。」

事件起點為1日早晨約9時，發生地點為一輛都會巴士(Metrobus)上。警方指出，兇嫌在車上與人吵架之後，尾隨對方下車，然後朝受害者腿部開槍。受害者中彈之後設法逃跑，後來被送醫治療。

警方表示，兇嫌開槍後情緒激動，抵達波多馬克大道地鐵站時，與一名正從自動售票機購買地鐵票的民眾交談，旋即朝民眾腿部開槍。警方表示，兇嫌可能有動手將受害者從十字旋轉門裡拉出。

警方表示，兇嫌乘電扶梯下樓，在地鐵候車台與一名婦人爭執。兩名地鐵站員工目睹事件發生，其中一人企圖阻止兇嫌，結果因此挨槍，當場死亡。

警方表示，另一名地鐵站員工設法降低緊張情勢，警方調查研判，這名地鐵站員工策略奏效，因為後來再也沒有民眾遭到開槍。奈狄克說，兇嫌在地鐵車廂數度進進出出，拿槍揮舞，對著身邊的人說話，看起來憤憤不平，兇嫌後來遭到乘客聯手制伏。

地鐵站 警察 華府

上一則

佛洛伊德命案未定罪被告亞裔警 交法官裁決

下一則

EzriCare「人工淚液」染菌？11州1死3失明 CDC警告勿用
➤➤➤ ➤➤➤新冠疫情引發仇亞浪潮，許多亞裔擁槍自保；但反暴力團體疾呼：擁槍反使亞裔陷入危險；2023年春節連爆華人大規模槍殺案，持槍作惡更令人深思…到底擁槍能否帶來安全？「我們與槍的距離」專題探討亞裔擁槍潮>>>

延伸閱讀

「與人衝突 尾隨行兇」華府地鐵站槍手濫射 釀1死3傷

「與人衝突 尾隨行兇」華府地鐵站槍手濫射 釀1死3傷
槍殺竊車青少年 華府男被控二級謀殺

槍殺竊車青少年 華府男被控二級謀殺
亞洲藝廊春節廟會 展現華府多元文化

亞洲藝廊春節廟會 展現華府多元文化
華府售出房產 平均獲利超過15萬元

華府售出房產 平均獲利超過15萬元

熱門新聞

半月灣市農場連環槍擊案66歲嫌犯趙春利。(美聯社)

檢察官：趙春利接受詢問數小時 不帶感情描述犯案經過

2023-01-26 08:57
一名前谷歌白人主管控告谷歌，稱他向公司投訴遭到華裔女主管騷擾後，卻被開除。(美聯社)

投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌

2023-01-29 19:51
華爾街日報23日的新聞評論標題引發網友不適。(圖截取自華爾街日報)

槍案後 華爾街日報：亞洲人太多…華人很受傷

2023-01-25 10:27
亞馬遜創辦人貝佐斯(左)的女友勞倫·桑切斯(右)受父母影響熱愛飛行，將發行第一本兒童讀物。(Getty Images)

怎樣拿下貝佐斯？桑切斯首談空中之戀 曝光時都還沒離婚

2023-01-27 13:54
路易斯安納州立大學19歲女學生梅迪遜‧布魯克斯15日遭性侵後，在街上遊走時被車撞死。(取自Instagram)

路州女大生酒後搭順風車遭性侵 丟包路邊被撞斃

2023-01-25 21:14
聯邦法官25日判處為中國擔任間諜的前伊州理工學院中國生紀超群八年徒刑。(本報檔案照片)

「回國可能被視為模範」伊州中國學生間諜案 重判關8年

2023-01-26 13:39

超人氣

更多 >
好市多7大暢銷商品 有些可能讓你想不到

好市多7大暢銷商品 有些可能讓你想不到
免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券

免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券
全世界最聰明的腦袋 起床都喝什麼來補充能量？

全世界最聰明的腦袋 起床都喝什麼來補充能量？
江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡

江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡
1月瓦斯帳單暴增　南加瓦斯公司2月將會減少68%

1月瓦斯帳單暴增　南加瓦斯公司2月將會減少68%