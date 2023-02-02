華府地鐵站槍手濫射1死3傷 兇嫌被乘客制服

華府1日早晨驚槍擊事件，一名男子在公共汽車上以及波多馬克大道地鐵站接連與人發生衝突後，開槍對人群隨意亂射，造成至少一死三傷。(美聯社)

華府 東南地區1日早晨驚傳槍手濫射案件，一名男子在公共汽車上以及波多馬克大道(Potomac Avenue)地鐵站 接連與人發生衝突後，便開槍對人群隨意亂射，導致一名地鐵站員工中彈死亡，另有三人受傷；槍手在地鐵車廂被乘客聯手制伏後遭警收押。

大都會警察 局(Metropolitan Police Department，MPD)舉行記者會提供槍擊案最新進展，華府市長包瑟(Muriel Bowser)、華府地鐵局總經理克勞克(Randy Clarke)以及地鐵運輸警察主管均趕抵現場了解狀況。

大都會警察局執行助理局長奈狄克(Ashan Benedict)說：「我們相信這是一連串相關案件。」

事件起點為1日早晨約9時，發生地點為一輛都會巴士(Metrobus)上。警方指出，兇嫌在車上與人吵架之後，尾隨對方下車，然後朝受害者腿部開槍。受害者中彈之後設法逃跑，後來被送醫治療。

警方表示，兇嫌開槍後情緒激動，抵達波多馬克大道地鐵站時，與一名正從自動售票機購買地鐵票的民眾交談，旋即朝民眾腿部開槍。警方表示，兇嫌可能有動手將受害者從十字旋轉門裡拉出。

警方表示，兇嫌乘電扶梯下樓，在地鐵候車台與一名婦人爭執。兩名地鐵站員工目睹事件發生，其中一人企圖阻止兇嫌，結果因此挨槍，當場死亡。

警方表示，另一名地鐵站員工設法降低緊張情勢，警方調查研判，這名地鐵站員工策略奏效，因為後來再也沒有民眾遭到開槍。奈狄克說，兇嫌在地鐵車廂數度進進出出，拿槍揮舞，對著身邊的人說話，看起來憤憤不平，兇嫌後來遭到乘客聯手制伏。