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佛州4槍手駕車濫射 10人受傷、2人危殆

記者顏伶如／綜合報導
佛羅里達州雷克蘭德30日傳出槍手駕車濫射事件，至少十人受傷，其中兩人傷勢嚴重；警方在案發後的記者會上展示涉案的深藍色日產轎車。(CBS News截頻)
佛羅里達州雷克蘭德30日傳出槍手駕車濫射事件，至少十人受傷，其中兩人傷勢嚴重；警方在案發後的記者會上展示涉案的深藍色日產轎車。(CBS News截頻)

警方表示，佛羅里達州雷克蘭德(Lakeland)30日下午發生駕車濫射(drive-by shooting)案件，至少造成十人受傷，其中兩人狀況危急，一人正在接受手術，另一人則等候開刀。

雷克蘭德警察局長泰勒(Sam Taylor)說，一輛深藍色日產(Nissan)四門轎車緩慢接近事發現場，並未停車，四面車窗全數搖下，車內坐著4名槍手。

泰勒表示，槍手從四個車窗位置對著位於馬路兩旁的男性行人開槍。他說，警方研判這起槍擊案是有鎖定目標的攻擊事件。

泰勒在30日晚間記者會上說，8名傷患並沒有生命危險，被緊急送醫的患者只有3人，年齡在20歲至35歲之間，其他傷者則是自行就醫。

泰勒說，案發之後，掛著臨時車牌的日產轎車急駛而去。他說，警方正全力追緝這部車輛下落。他表示，警方將徹夜調查，設法查出車內人士的身分。

他表示，警方正在尋找的對象為戴著面罩的四名男性，社區民眾若有任何線索應踴躍提供給警方，協助警方調查。

警方在槍擊現場找到一些大麻，泰勒表示，由此研判槍擊事件可能與販毒或販賣大麻有關，至於這個線索的重要程度為何，與案情關聯有多少，則都有待進一步釐清。

泰勒表示，在警界服務34年來，從沒看過在一個犯罪現場有這麼多人同時受害。他說：「這種事情不應該發生在雷克蘭德。」

槍擊 大麻 手術

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