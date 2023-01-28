半月灣凶案農場去年也發生槍案 逃死劫工人此次卻喪命

趙春利25日過堂時以紙遮面。(美聯社)

華裔 兇嫌趙春利在半月灣兩處農場開槍殺人，震驚加州 華人社區，不過根據美聯社27日報導，案發地點之一的山菇農場早在去年夏天也發生過槍案，當時是農場經理向工人貨櫃屋開一槍，子彈卻意外擊中另一位工人邴業濤(Yetao Bing)的貨櫃屋，所幸當時沒有人員傷亡，不過邴業濤此次卻未能逃過死劫，成為趙春利槍下亡魂。

北加州農場凶案現場之一的山菇農場，去年夏天也發生過槍擊案，躲過流彈的華工邴業濤23日卻成為趙春利槍下亡魂。圖為該農場員工居住處的鳥瞰圖。(美聯社)

66歲的趙春利落網後，26日在獄中接受媒體採訪，坦承自己的殺人動機是因為在農場長期遭到霸凌，而且工時過長，儘管向主管投訴，卻無人理會。

對於這項指控，加州大地花園(California Terra Garden，山菇農場前身)發言人奧特斯(David Oates)表示，農場方面未曾接獲任何人投訴遭到霸凌。農場前任華裔老闆也向媒體爆料，指稱趙春利喜歡佔小便宜和打小報告。

舊金山灣區新聞集團(Bay Area News Group)去年夏天曾報導山菇農場發生的槍擊 案，當時農場經理梅迪納(Martin Medina)威脅殺死另一名經理，瞄準貨櫃屋開槍，不料子彈穿過貨櫃屋，擊中另一輛拖車，也就是工人邴業濤住處，雖然不知道案發當時邴業濤是否在家，但這起槍擊案並未造成任何人員傷亡，至於涉嫌開槍的梅迪納案發後以殺人未遂遭到起訴，一直被警方羈押，其保釋金500萬元，他於23日出席法院聽證庭，不料當天在山菇農場就發生第二起槍擊案。

兇嫌趙春利先在農場開槍，造成四死一傷的不幸，接著轉往附近、也是他曾經工作過的康柯德農場(Concord Farms)又殺死三人。

山菇農場自2017年易主，改名加州大地花園繼續種植蘑菇，前老闆李惠中(Huizhong Li，暫譯)坦承農場生活條件不是太好，但工作條件還不錯，他表示是在2016年1月僱用趙春利，而且透露趙春利喜歡向他吐槽，「他喜歡小題大作，比方他不喜歡某個人，他就愛打那個人的小報告。」

山菇農場槍擊案發生後，加州勞工廳26日表示正在調查農場是否違反勞工、職安等規定，因為農場工人抱怨時薪只有9元，遠低於州政府規定最低時薪15.50元。