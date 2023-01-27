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台美小姐張芳瑜躲過槍擊案 仇視亞裔不安浮上心頭

中央社／舊金山26日專電
台美小姐張芳瑜現為史丹佛大學管理科學與工程學系學生。她過年返家表演，離開蒙特瑞公園市2小時就發生槍擊案，她心有餘悸，腦中湧現仇視亞裔的不安。（中央社／張芳瑜提供）
台美小姐張芳瑜現為史丹佛大學管理科學與工程學系學生。她過年返家表演，離開蒙特瑞公園市2小時就發生槍擊案，她心有餘悸，腦中湧現仇視亞裔的不安。（中央社／張芳瑜提供）

台美小姐張芳瑜除夕受邀到洛杉磯表演，地點就在發生槍擊案的蒙特瑞公園市，她在悲劇發生前2小時離開了現場。她說，槍擊案讓過年歡樂氣氛破滅，也再度勾起她對仇視亞裔的恐懼。

台灣移民第二代張芳瑜去年當選台美小姐，家住洛杉磯的她現在是加州史丹佛大學（Stanford University）管理科學與工程學系學生，日前她回家過年，並在除夕當天前往亞裔大城蒙特瑞公園市（Monterey Park），以台美小姐身分參與農曆新年慶祝活動演出。

她回憶：「當時那裡上千人進進出出，就像一個夜市，氣氛好熱鬧。」

張芳瑜一表演完就離開現場，2小時後那裡發生大規模槍擊案，她當下震驚到說不出話，心想「萬一奶奶沒有叫我提早回家，會發生什麼事？」她告訴中央社她的車正好就停在槍擊案發生的「舞星大舞廳」對街。

「過年本該是家人相聚的幸福快樂時光」張芳瑜難掩失落地說，一切的美好都被這個悲慘的消息給粉碎了，因為蒙特瑞公園市是亞裔社區，她腦海中立刻浮現了過去經常有的害怕與不安，她說，「大家會直覺聯想到仇視亞裔」。

去年張芳瑜參加洛杉磯台僑團體舉辦的台美小姐選美，站上舞台向大家介紹台灣的成就，包括選出了第一位女性總統、成為亞洲第一個同婚合法化的國家、以及在科技領域和醫療制度方面的傑出表現，表現落落大方充滿自信，26日她接受中央社記者訪問，卻不時流露出不解和哀傷的神情。

為人親切和善的張芳瑜，談到小時候穿旗袍、彈古箏曾被同學譏笑，對自己的身分感到羞愧也變得不愛說話，當時的她不懂該怎麼面對，長大後才理解這並非她的問題，後來她參加台美小姐選拔，希望能為台裔社群發聲。

在家鄉華人舞廳槍擊案發生後的第2天，離她學校約30分鐘車程的半月灣再傳出大規模槍擊案，造成7人死亡，死者多數是華人，2名嫌犯雖然並非針對特定族裔開槍，槍擊案卻再度勾起張芳瑜對仇視亞裔暴力的恐懼。

張芳瑜說，仇視亞裔從來都沒有消失，疫情只是凸顯了這個問題而且劃下了一道很深的傷疤，槍擊案發生後她還是聽到有人拿亞裔開玩笑說「開槍的是亞洲人」，她認為這麼多人失去了至親，焦點不該被模糊。

過年期間兩起震驚社會的槍擊案，由於嫌犯都是年長亞裔男性，「亞裔槍殺亞裔」的複雜情結，讓美國社會再度掀起對亞裔社群的討論。張芳瑜仍舊盼望能發揮一己之力，讓外界看見亞裔在社會的價值。

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