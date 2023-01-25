南加蒙市槍案／倖存者血泊中裝死 躲過兇手追殺

加州蒙特利公園市發生致命大規模槍擊事件後，現場放滿哀悼的鮮花。（ Getty Images）

加州蒙特利公園市 （Monterey Park）一處舞廳21日發生槍擊 案，來自台灣的慈善團體「慈濟」在現場附近提供協助。志工透露多名倖存者情緒近崩潰，有人倒在血泊中裝死才保住性命。

洛杉磯市東邊近郊的蒙特利公園市21日農曆除夕夜發生大規模槍擊案，事件震驚全美。72歲凶嫌陳友艮（Huu Can Tran，音譯）進入舞星大舞廳開槍，造成11死10傷。

慈濟愛滿地聯絡處資深志工陳健談到近3天在場撫慰倖存者，不少人目睹事件發生，久久無法恢復心情。

陳健表示，得知事發舞廳顧客以越南 裔、華裔為主，慈濟召集懂越南語、廣東語、華語和台語志工團隊，進駐服務中心，在場團隊皆有重大災害服務經驗。

陳健指出，談話倖存者中，有一位當時與好友一起。槍擊發生後，親眼見好友過世，兩人抱在一起，因為身上沾染好友鮮血，倒在血泊中裝死，才躲過兇手追殺。

另一名女士目睹案件，幾天來都無法入眠與進食，雖經心理專家協助，情緒仍不穩。當事者花了很長時間與志工交談，抒發心理壓力。

另一名倖存者目睹友人在眼前倒下，當下沒意識到發生槍擊，以為友人開玩笑，後來才知道倒下的友人中槍，間接為自己擋了子彈。這名倖存者在兇手離開後，奪門而出四處尖叫。

槍擊案目前已知11死9傷，不過舞廳現場有50多人，許多人目睹槍擊，心情多日仍無法平復。

陳健表示，受害者服務中心有專業心理諮商專家，慈濟志工從旁協助倖存者平復心情，「最主要的是保持同理心，好好聽對方講，保持正向態度，在人們最脆弱的時候，提供心靈撫慰」。