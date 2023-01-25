北加半月灣槍案／中國駐舊金山總領館：有中國公民遇難

加州在三天內接連發生大規模槍擊案，被媒體稱為「背靠背」的慘案。（美聯社）

中國駐舊金山 總領館24日表示，目前確認有中國公民在加州半月灣 市嚴重槍擊 事件中不幸遇難。

對23日發生在加州半月灣的槍擊事件，中國駐舊金山總領館官員24日應詢表示，中國駐舊金山總領館對此次嚴重槍擊事件深感震驚和痛惜。經多方瞭解，此次遇害人員中包括中國公民。中國駐舊金山總領館正與當地警方進一步對接，並已與部分遇難者家屬取得聯繫，將盡力提供領事協助。

美國警方稱，67歲的男性嫌疑人趙春利（Chunli Zhao）是半月灣居民。23日下午2時許，嫌疑人獨自走進其工作的農場並向工人開火，造成4人死亡，1人重傷。隨後，嫌疑人開車前往附近第二處農場並開槍打死3人。當日16時40分左右，警方在一處警察局停車場將嫌疑人逮捕，並在其車上找到一把半自動手槍。

根據警方的說法，趙春利在該案中使用的手槍為合法購得，其在被拘留期間一直很配合。