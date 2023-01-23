南加蒙市槍案／仍有7人在醫院救治 受害人在50歲以上

人們在蒙特利公園市政廳前對槍擊案遇難者表示哀悼。 （中新社）

加州洛杉磯郡警方22日稱，蒙特利公園市 (Monterey Park)大規模槍擊 事件的72歲男性兇嫌當天開槍自殺身亡。 22日傍晚，洛杉磯郡警察 局在蒙特利公園市政中心舉行記者會。美國聯邦眾議員趙美心、洛杉磯郡警長羅伯特•盧納和蒙特利公園市警察局負責人等出席。

警方確認，這起加州近年來最嚴重槍擊事件之一的兇嫌，是72歲的南加州赫米特市居民陳友艮(Huu Can Tran，音譯)。21日晚10時22分，該兇嫌在蒙特利公園市中心嘉偉大道一家名為「舞星」（Star Dance Studio）的舞廳兼舞蹈學校內開槍掃射，造成10人當場死亡及至少10人受傷，目前仍有7名傷者在醫院救治。

槍擊地點附近原定舉辦的中國農曆新年慶祝活動已被取消。 （中新社）

警方未透露受害人身份，但表示他們看起來都在50歲以上。

警方稱，蒙特利公園市槍擊事件約20分鐘後，兇嫌來到相鄰城市阿罕布拉一家名為「來來」（Lai Lai Ballroom & Studio）的舞廳，所幸現場民眾奮力奪走他的槍，兇嫌隨後逃跑。22日上午10時20分左右，警方在距蒙特利公園市槍擊地點約30英里之外的托倫斯市賽普維達大道附近發現兇嫌的白色廂式貨車。當警察靠近兇嫌車輛時，聽到車內傳來一聲槍響。

下午1時許，特殊武器和戰術小組（SWAT）確認兇嫌已開槍自殺，伏在方向盤上當場死亡。警方在車內發現一把手槍以及多件證據，顯示該兇嫌同蒙特利公園市和阿罕布拉市上述兩起事件有關。

警方22日早上繼續封鎖現場，警察手指方向不遠處為案發舞廳位置。 （中新社）

羅伯特•盧納說，槍手作案動機暫不清楚，調查仍在繼續，「我們想知道為什麼會發生如此可怕的事情」。他同時表示，該槍擊事件沒有其他兇嫌，對公眾的威脅已經解除。記者當天傍晚在現場看到，事發區域仍被警方封鎖，黃色警戒線旁擺放著白色的花束。