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養老院誤診、誤醫濫用抗精神病藥 衛生部調查取締

記者張聲肇／綜合報導
衛生部正在調查少數養老院誤診、誤醫精神病患。圖為衛生部長貝西拉。(美聯社)
衛生部正在調查少數養老院誤診、誤醫精神病患。圖為衛生部長貝西拉。(美聯社)

衛生部表示，聯邦健保及醫療補助計畫服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services) 正在調查，少數養老院誤診、誤醫精神病患，一經確認，立即取締。

多年來不斷傳出，有些老人院誤將院內老人診斷為精神分裂，並濫用抗精神疾病藥物，好讓「病患」安靜下來，卻不考慮鎮定劑的副作用，嚴重可能致死，政府決定深入調查處理。

「沒有養老院民該被不當診斷為精神分裂症患者，或被迫服用抗精神病藥。」衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)說，「我們今天採取的行動，可以防止這類錯誤，讓住院老人的家屬安心。」

聯邦政府去年的報告發現，有些住院老人根本沒有精神分裂的跡象，卻遭院方做記號分類，強迫餵藥。政府加強稽查後，有些養老院似乎在閃避日漸增強的官方檢查。

養老院的抗精神疾病用藥量，會影響其績效考評。聯邦政府2012年開始追蹤用藥量，但僅追蹤用在未被診斷出罹患精神分裂症者身上的數量。養老院對無精神分裂症老人的用藥量，已減少20%。

可是，去年11月衛生部總監辦公室報告說，2015至2019年間，各養老院提報的精神分裂症患者人數激增，卻沒有附上相對應的診斷書，全國有99家養老院居然提報說，院內超過20%住民罹患精神分裂症。

該報告說，「(全國養老院)沒有診斷書佐證的精神分裂症人數激增，2019年更集中於少數幾家養老院。」

老人服務聯合組織「領先年齡」( LeadingAge)執行長史洛恩(Katie Smith Sloan)說，政府從2012年開始注意這問題後，不少養老院改用別的方式對待院內老人，尤其是失智老人，也訓練員工使用替代方法照顧老人。

健保中心稽查重點是核對各養老院的診斷檔案，檢查各院紀錄中的精神分裂症住民，與診斷紀錄是否相符。

養老院 健保 聯邦政府

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