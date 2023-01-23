新冠疫情致校園暴力大增 當局加強學生心理輔導

教育 工作者及心理學專家表示，新冠疫情造成學生心理健康問題大增、欠缺社交機會、教師及顧問人手不足、大人的監督及指導減少，全美2022學年不僅過得艱難，還十分暴力，學校各遭到壓力，要加強管教學生。

美聯社上月24日報導，當時沒有全國追蹤校園鬥毆的數據，但全國教育官員均表示，暴力爆發得更頻繁、凶猛。

馬里蘭大學醫學院「國家校園心理衛生中心」主任莎朗‧胡佛(Sharon Hoover)表示，全國學校與暴力、情感行為方面的危機正通盤增加，這一點毋庸置疑；青少年要是得不到協助，同樣的問題可能在秋季再度浮現。

全國最新大校區的拉斯維加斯市克拉克郡(Clark County)學區 表示，暴力陡增，包括去年4月一起教師遭攻擊案，讓她在教室失去意識，故校區將提供緊急按紐給老師們。學區警長布列奇(Mike Blackeye)指出，警局成立40年來，2021到2022學年度是最忙碌的一年。

很多學校著手解決問題的基本成因。加州 安那罕(Anaheim)市沙凡納高中學生返校，校方首席顧問潘妮‧哈特濟斯(Penny Hatzis)表示，打架接連不斷；校方聘請「修復式正義」(restorative justice)專家，重視打坐沈思更勝於處罰，話雖如此，明年校方將以管教來求得更多平衡。校方10月已用補助金開設一間「放鬆室」，讓學生可在裡頭與心理衛生顧問講話。

哈特濟斯表示，開設放鬆室之後，打架及管教問題大幅下降。