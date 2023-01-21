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控制軟體失靈 麻州高中7000盞燈不打烊 連續亮1年半

記者張聲肇／綜合報導
麻州春田市郊的密內巧格地區中學因為軟體故障，校內7000多盞燈關不掉，已經夜以繼日地亮了將近一年半。圖為該校夜間燈火通明。(取材自NBC News 推特)
麻州春田市郊的密內巧格地區中學因為軟體故障，校內7000多盞燈關不掉，已經夜以繼日地亮了將近一年半。圖為該校夜間燈火通明。(取材自NBC News 推特)

由於控制軟體出錯，麻州一所高中連棟建築裡的7000盞燈泡不能「打烊」，已經持續亮了一年半，每月浪費的電費成千上萬元，學區官員急著要把問題解決。

春田市郊的密內巧格地區中學(Minnechaug Regional High School)為了節省能源和電費，十幾年前裝設一套省電日光燈和LED燈照明系統，不料2021年8月24日，控制系統的軟體出了問題，幾乎整個學校的燈泡從此長明不滅。

該學區教育委員會負責財務的副會長奧斯朋(Aaron Osborne)說，「我們十分明白納稅人要為這一問題付出不少錢，不斷想辦法解決問題。」無計可施下，有些老師自己動手把教室裡的燈泡鬆開，職員也會把不受軟體控制的室外燈光熄滅。

學校所在的威爾布拉罕鎮(Wilbraham)官員看不過去，去年8月8日致函學區委員會說，許多本地居民連付水電瓦斯帳單都備感辛苦，學校電燈卻永遠亮著，難免給人浪費的感覺。

但直到最近，學校才終於看到希望。照明設備廠商說，更換軟體系統所需的零件，終於從中國的工廠送抵，預定2月春假期間可以重新裝設。而且這次會加裝遙控開關，確保烏龍事件不再發生。

威爾布拉罕和漢普登(Hampden)兩鎮只有這所高中，學生1200人，舊校舍建於1959年，2012年改建為面積24萬8000平方呎的新大樓。

改建時，學區委員會堅持採用節能照明系統，發包一家名為「第五道光」(5th Light)的公司，裝設可以自動調控燈光的軟體系統。2021年8月，學校職員發現，全校燈光無法關閉，白天黑夜都大放光明。

奧斯朋說，問題出在照明控制系統進入「默認值」(default)狀態，所有燈泡會一直保持「開啟」。學教立即聯絡原承包廠商，卻發現該公司已數度易手改名，好不容易才找到新的經營者。更換新系統，預估要耗費120多萬元。

學區 麻州 教育

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