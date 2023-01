誹謗案證詞再曝光 川普「裝糊塗」指認作家卡洛爾是「老婆瑪拉」

最新公布的證詞摘要顯示,前總統川普在法庭應訊時,聲稱從未見過告他誹謗的專欄作家卡洛爾,也堅稱他和卡洛爾合影的舊照中的女子是他的第二任妻子瑪拉·梅普斯。(美聯社)

專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)控告前總統川普 誹謗案,川普去年10月以被告身分出庭應訊。當天整個答訊過程長達五個半小時,繼13日法院公布部分證詞摘要後,18日又有更多摘要內容曝光。

川普律師團要求證詞全部保密,但遭到法官拒絕。

證詞摘要顯示,川普否認曾經見過卡洛爾,並且表示卡洛爾「不是他的菜」;當控方律師出示一張川普和卡洛爾合影的舊照時,這位前總統竟稱照片中的女子是他的第二任妻子瑪拉·梅普斯(Marla Maples)。

曾為時尚 雜誌「她」(Elle)撰寫專欄的卡洛爾,在2019年出版的「我們要男人幹嘛?」(What Do We Need Men For?)一書中,透露1990年代中期她在紐約一家高檔百貨公司的更衣室內遭到川普性侵 。川普對性侵一事極力否認,表示和卡洛爾素昧平生,並痛罵卡洛爾是個騙子,為了宣傳新書不惜汙衊他。卡洛爾於是先後提出兩項訴訟,控告川普誹謗及性侵,本案於去年10月開始審理。

川普在被原告律師羅貝塔‧卡普蘭(Roberta Kaplan)質詢時表示,他從未看過卡洛爾的書。

隨後卡普蘭出示一張拍攝於1987年,川普和第一任妻子伊凡娜(Ivana Trump)以及卡洛爾夫婦四人合影的黑白照片,結果川普指著照片中的卡洛爾說,那是她的第二任妻子瑪拉·梅普斯,「這是瑪拉,我老婆」。

此時,川普的辯護律師艾蓮娜·哈巴(Alina Habba)插嘴道,「不,那是卡洛爾」。

瑪拉·梅普斯和川普於1993年結婚,六年後仳離。照片拍攝時,川普和伊凡娜仍處於婚姻狀態。

卡普蘭又質問川普是否曾批評過卡洛爾的外表。「她的外型不是我的菜」,這位前國家元首表示,「現在我間接聽說了許多關於她的事,她在各方面都不是我的菜,無論是身材或外型」。

根據曝光的證詞,川普還稱卡洛爾「有病」,對他的指控「很荒謬」。

關於卡洛爾針對川普先後提出的兩件官司,法官預計將在4月將兩案併審。隨著2024大選逐漸逼近,川普的法律糾紛將會越來越受矚目。