鑑定畫作非己出挨告 畫家獲賠250萬

一樁涉及知名藝術家多伊格 (Peter Doig)畫作真偽的藝術鑑定「奇案」，在歷經多年爭訟後，伊利諾伊州 地方法院法官裁定畫家多伊格勝訴。堅稱持有多伊格畫作的前獄警和畫廊在多伊格否認那是他的畫之後，反而控告多伊格；法官裁定兩位提告當事人及代表他們的前律師，必須接受制裁，賠償250萬元。

多伊格的畫作動輒以數百萬元價格出售。曾在加拿大 安大略省雷灣市(Thunderbay)湖首(Lakehead)監獄 擔任獄警的弗萊徹(Robert Fletcher)2013年控告多伊格，理由是他擁有一幅多伊格早期在湖首監獄服刑時的創作，他以100元價格買下；那幅未命名的布面壓克力畫，描繪多岩石沙漠場景，署名「Pete Doige 76」 。

弗萊徹和同意出售該畫的芝加哥藝術品經銷商巴特洛(Peter Bartlow)在訴訟中指出，多伊格否認那是他的畫作，純粹是因為仇恨弗萊徹。北伊利諾伊州地方法院法官費納曼(Gary Feinerman)2016年即裁定那幅畫並非出自多伊格之手；多伊格勝訴後隨即提控要求制裁。

多伊格作證指出，他從未進過湖首監獄，也從未被監禁過。弗萊徹持有的作品是另一男子彼得·愛德華·多伊格(Peter Edward Doige)繪製，他在2012年去世，曾是弗萊徹工作監獄裡的一名受刑人。

多伊格的律師唐欽(Matthew S. Dontzin)聲明表示，多伊格會將制裁裁決獲得的賠償全數捐給為受刑人提供創作藝術機會的非營利組織，「我們對這個荒謬案件最終公正結束，感到欣慰。」

代表弗萊徹和畫廊的前律師齊斯克(William F. Zieske)批評裁決拖延經年，表示將尋求同法院另一名法官重新考慮並上訴。