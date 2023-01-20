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清潔公司PSSI涉雇50童工打掃屠宰場 最小才13歲

編譯周芳苑／綜合19日電

國土安全部(DHS)官員表示，聯邦政府正派員調查清潔公司Packers Sanitation Services Inc. (PSSI)涉嫌非法雇用50名青少年，為食品業者JBS Foods位於內布拉斯加州等地的屠宰場從事清潔工作是否涉及「勞工販賣」(labor trafficking)；其中有些受雇者年僅13歲。

DHS調查重點並不是PSSI從事人口販運，而在於是否有其他人口走私集團可能強迫兒童為PSSI工作並從中牟利。

PSSI曾遭勞工部調查，並遭聯邦政府提起民事訴訟，後來在去年12月同意遵守童工法。調查人員在至少五個地點發現50名童工為PSSI工作，除了JBS位於內布拉斯加州格蘭島(Grand Island)的工廠外，還有明尼蘇達州沃辛頓(Worthington)的第二座JBS工廠。

聯邦官員稱PSSI違反「公平勞動標準法」(Fair Labor Standards Act)，該法禁止壓迫童工和未成年人從事危險工作，童工條例(Child Labor Regulations)認定屠宰場和肉類加工廠許多職務有害未成年人的健康福祉。

法庭文件中，PSSI不否認雇用兒童，但係因被受雇者出示帶有聯邦電子驗證社安號碼的偽造身分證，謊報年齡所蒙蔽。

PSSI雇有1萬7000名員工在全國700個地點，負責打掃肉品加工廠。被發現童工的兩座工廠所在地官員指出，近幾年來操西班牙語的未成年人口顯著增加。

為PSSI工作的童工白天上學、晚上在危險環境中工作，有些13、14歲的孩子因接觸強力清潔劑以致手部灼傷。

在勞工部調查下，JBS Foods格蘭島廠和沃辛頓廠已與PSSI解除合約，導致數百人被解雇；泰森食品(Tyson Foods)未取消合約，稱正詳細審查外包廠商的流程，以合乎嚴格標準。

PSSI本月內須向勞工部提報因未滿18歲而解雇的員工姓名。這家業者曾多次被質疑非法雇用童工，2015、2016、 2018年都有警方報告和法庭文件。

勞工部 內布拉斯加州 聯邦政府

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