WWE執行主席被控性侵 與前摔角女裁判數百萬元和解

世界摔角娛樂公司(WWE)執行主席麥馬洪遭前摔角裁判查特頓指控性侵，雙方於去年12月達成數百萬元的和解協議。(美聯社)

華爾街 日報引述知情人士消息指出，世界摔角娛樂公司(WWE)執行主席麥馬洪(Vince McMahon)去年12月與指控他在1986年性侵 的前摔角裁判查特頓(Rita Chatterton)，達成數百萬元的和解協議。麥馬洪正設法出售WWE，與查特頓和解，可避免公司求售之際陷入公開法律鬥爭。

查特頓據稱是世界摔角聯合會(World Wrestling Federation)首位女裁判，她去年11月致函麥馬洪律師，要求麥馬洪就強暴案賠償1175萬元；雙方後來同意降低賠償金和解。麥馬洪的律師麥克德維特(Jerry McDevitt)強調，麥馬洪始終否認性侵查特頓，「他和解此案，只是為了避免訴訟開銷」。

麥馬洪2018年曾與一名前摔角手達成750萬元和解協議，對方聲稱遭他強迫口交。2022年，麥馬洪同意支付一名前WWE員工300萬元，對方聲稱與麥馬洪有男女關係。

查特頓1992年受訪時聲稱，麥馬洪說她必須滿足他的要求，才能獲得一份價值50萬元的合同，而後麥馬洪在紐約一輛豪華轎車後座強暴了她。

麥馬洪1993年提出訴訟辯稱，有摔角手對查特頓磨刀霍霍，查特頓才提出虛假強暴指控。但次年麥馬洪撤銷訴訟，忙著為自己涉及與類固醇相關刑事指控辯護；他1994年被判無罪。

紐約州 最近通過一項法律，允許性犯罪受害者可不受追溯時效限制提出控訴。查特頓的律師在去年11月，即此期限正式開始前幾周向麥馬洪律師索賠1175萬元。知情人士指出，麥馬洪讓查特頓選擇一次性付款或按年分期付款，與麥馬洪和其他女性達成的和解協議類似。

華爾街日報報導麥馬洪向指控他性行為不端的女性支付四筆秘密和解金後，於去年7月辭去WWE董事長兼執行長職務。但身為WWE控股股東，麥馬洪1月再度擔任WWE執行主席並修改公司章程，賦予自己更大運營權，設法出售公司。