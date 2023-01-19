沒戴口罩起糾紛 槍殺密州商店保全 全家三人判無期

密西根州一對夫婦和兒子2020年因不滿未戴口罩被拒絕進商店，而開槍打死保全人員，三人因一級預謀殺人罪被判無期徒刑。死者遺孀(中)得知判決後，激動得哭倒在叔父肩上。(美聯社)

2020年密西根州 一名商店保全人員拒絕未戴口罩 顧客入內，遭一對夫婦和他們的兒子蓄意開槍打死；全案在17日宣判，三人因一級預謀殺人罪，被判處無期徒刑，不得假釋。

杰納西郡(Genesee County)檢察官萊頓(David Leyton)表示，2020年5月1日，43歲的穆納林(Calvin Munerlyn)在弗林特(Flint)市中心以北的商店擔任保全，拒絕讓沙梅爾·蒂格(Sharmel Teague)的女兒進入超市，因為她沒戴口罩。大約20分鐘後，兩名男子出現在超市，開槍打死了穆納林。

弗林特日報(Flint Journal)報導，賴瑞·蒂格 (Larry Teague)和妻子沙梅爾·蒂格以及沙梅爾的兒子畢夏普 (Ramonyea Bishop)全因本案被判犯下一級預謀殺人罪，判處終身監禁，不得假釋。全案是由杰納西巡迴法院法官皮克爾(Brian Pickell) 宣判。

沙梅爾·蒂格的女兒、畢夏普的妹妹布麗亞·畢夏普(Brya Bishop)則被控篡改證據、向警方撒謊及從犯重罪；她已於去年11月被判刑。

案發後，穆納林的母親告訴媒體，他兒子在保全業工作了將近30年，在Family Dollar商店工作一年多。她說：「大家只要遵守法律，聽州長的話，待在家裡就好。如果你不出門，就不用戴口罩；除非是去買雜貨或生活必需品。我的寶貝只是在做他的工作。」

這起致命槍擊事件發生後，為穆納林及其家人創建的GoFundMe頁面募得40多萬元。17日晚上，該籌款專頁更新宣布：「正義已經獲得伸張！」

2020年5月正是新冠疫情嚴峻之際，密西根州州長惠特默(Gretchen Whitmer)4月下令在密閉公共場所戴口罩，以阻止病毒傳播；當時新冠病毒已導致該州4000多人死亡。