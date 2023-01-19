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香港加密貨幣公司替駭客洗錢7億 俄籍創辦人在邁阿密落網

記者張聲肇／綜合報導
司法部副部長麗莎·默納格18日警告不法分子，絕不寬貸。(美聯社)
司法部副部長麗莎·默納格18日警告不法分子，絕不寬貸。(美聯社)

香港加密貨幣交易公司Bitzlato Ltd.涉嫌替俄國駭客洗錢，創辦人雷科迪莫夫(Anatoly Legkodymov)17日在邁阿密被捕，18日在佛州聯邦法院過堂。

財政部根據反洗錢及斷絕恐怖份子金源的「美國愛國者法」，將Bitzlato列為嫌犯，因為它曾為俄國的惡意軟體操作人洗錢。過去，只要這條法律被動用，涉案銀行或金融機構就會被排除在美國金融體系之外，大多數以倒閉收場，因此有「喪鐘制裁」(death-knell sanction)之稱。

司法部說，Bitzlato和全球最大「黑網」市場Hydra Market進行價值7億美元的加密貨幣交易，從中獲取1500萬元不法利潤。Hydra Market已於2022年4月被關閉。

現年40歲、俄國籍的雷科迪莫夫，是Bitzlato創辦人兼大股東，長年居住在中國深圳，被捕的理由是涉嫌替犯罪分子洗錢。

法國當局也同步關閉雷科迪莫夫公司在法國的作業，並沒入公司所屬的加密貨幣。

偵查本案的檢察官說，Bitzlato未遵照美國法律，詳實查核用戶的身分，又佯稱不接受美國客戶，卻暗中和美國客戶做生意。

司法部副部長麗莎·默納格(Lisa Monaco)說，美國司法部今天給了加密貨幣犯罪體系一記重拳，「今天的行動是在正告犯罪分子：不管你從中國或歐洲違犯我們的法律，或從某個熱帶島嶼破壞我們的金融體系，你的下場就是，到美國法院來，為你的罪行負責。」

財政部副部長艾迪耶摩(Wally Adeyemo)則指出，美國和盟邦也會調查清楚，Bitzlato是否被用來規避西方國家對俄國的經濟制裁。

美國宣布偵破Bitzlato替犯罪分子洗錢，令該公司用戶大為吃驚，一位帳戶名稱為Non的群組成員擔心無辜客戶的錢也會被美國沒收。

司法部助理部長波賴特宣布逮捕涉嫌替俄國駭客洗錢的香港加密貨幣交易公司俄籍創辦人雷...
司法部助理部長波賴特宣布逮捕涉嫌替俄國駭客洗錢的香港加密貨幣交易公司俄籍創辦人雷科迪莫夫。(路透)

貨幣 俄國 司法部

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