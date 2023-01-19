香港加密貨幣公司替駭客洗錢7億 俄籍創辦人在邁阿密落網

司法部副部長麗莎·默納格18日警告不法分子，絕不寬貸。(美聯社)

香港加密貨幣 交易公司Bitzlato Ltd.涉嫌替俄國 駭客洗錢，創辦人雷科迪莫夫(Anatoly Legkodymov)17日在邁阿密被捕，18日在佛州聯邦法院過堂。

財政部根據反洗錢及斷絕恐怖份子金源的「美國愛國者法」，將Bitzlato列為嫌犯，因為它曾為俄國的惡意軟體操作人洗錢。過去，只要這條法律被動用，涉案銀行或金融機構就會被排除在美國金融體系之外，大多數以倒閉收場，因此有「喪鐘制裁」(death-knell sanction)之稱。

司法部 說，Bitzlato和全球最大「黑網」市場Hydra Market進行價值7億美元的加密貨幣交易，從中獲取1500萬元不法利潤。Hydra Market已於2022年4月被關閉。

現年40歲、俄國籍的雷科迪莫夫，是Bitzlato創辦人兼大股東，長年居住在中國深圳，被捕的理由是涉嫌替犯罪分子洗錢。

法國當局也同步關閉雷科迪莫夫公司在法國的作業，並沒入公司所屬的加密貨幣。

偵查本案的檢察官說，Bitzlato未遵照美國法律，詳實查核用戶的身分，又佯稱不接受美國客戶，卻暗中和美國客戶做生意。

司法部副部長麗莎·默納格(Lisa Monaco)說，美國司法部今天給了加密貨幣犯罪體系一記重拳，「今天的行動是在正告犯罪分子：不管你從中國或歐洲違犯我們的法律，或從某個熱帶島嶼破壞我們的金融體系，你的下場就是，到美國法院來，為你的罪行負責。」

財政部副部長艾迪耶摩(Wally Adeyemo)則指出，美國和盟邦也會調查清楚，Bitzlato是否被用來規避西方國家對俄國的經濟制裁。