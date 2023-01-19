我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林書豪曾爆出緋聞女友除了吳謹言還有她 原來早已婚

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太祕密完婚

麻州男涉元旦殺妻 肢解後丟垃圾箱 法官：不得保釋

記者胡玉立／綜合報導
47歲麻州男子布賴恩·瓦許(圖)被控謀殺39歲妻子阿娜，分屍後丟棄到鄰近小鎮垃圾箱。瓦許18日過堂，法官裁定收押，不准保釋。(美聯社)
47歲麻州男子布賴恩·瓦許(圖)被控謀殺39歲妻子阿娜，分屍後丟棄到鄰近小鎮垃圾箱。瓦許18日過堂，法官裁定收押，不准保釋。(美聯社)

被控在元旦謀殺39歲妻子阿娜(Ana Walshe)，並將屍體肢解後丟棄到鄰近小鎮垃圾箱的麻州男子布賴恩·瓦許(Brian Walshe)18日過堂，辯護律師為他提出「無罪」聲明，法官下令被告收押、不得保釋。

阿娜與瓦許遇有三名子女，住在科哈塞特(Cohasset)鎮。阿娜的雇主1月4日報案指她失踪，警方搜查了這對夫婦的住家，並翻遍附近垃圾箱尋找蛛絲馬跡。檢方指控瓦許故意拖延調查以掩蓋證據、對自己的行為撒謊。

根據警方證詞，瓦許說他最後一次見到妻子是元旦上午，阿娜前往華府出差；然後當天他一直在替母親辦事，1月2日與孩子共度。但檢方指出，沒有證據顯示阿娜去機場搭機或抵達華府。元旦到2日晚間，她的手機曾在住家附近響起。另外，瓦許元旦其實並未替母親跑腿，反而是隔天去家得寶(Home Depot)花了約450元購買拖把、水桶和防水布。

47歲的瓦許在麻州昆西(Quincy)地方法院進行的首度傳訊中，諾福克(Norfolk)地方助理檢察官畢蘭德(Lynn Beland)指證歷歷，瓦許只是點了點頭。法官下令瓦許還押，下次開庭訂於2月9日。

檢方提出的多項證據包括：瓦許將沉重提袋扔進麻州安炳頓(Abington)鎮和史汪普史考特(Swampscott)鎮垃圾箱時被監視攝影機捕捉到的身影，袋內有血跡、清潔用品、鋼鋸、斧頭、靴子、阿娜的錢包及新冠疫苗接種卡。另外，垃圾箱裡的殘留血液有瓦許夫婦的DNA。

此外，阿娜宣告失踪後的幾天，據稱瓦許上網在Google搜尋「必要時如何處理屍體」、「肢解和處理屍體」、「如果沒有屍體，你會被控謀殺嗎？」 、「可否從斷了牙的屍體認出死者身分」等主題；警方還在他家地下室發現血跡和一把帶血的斷刀。

瓦許官司纏身。2021年他承認三項網路銷售假安迪沃荷藝術品的聯邦欺詐罪指控，在等待判決期間他必須獲准才能在特定時間離家進行特定活動。瓦許兩歲到六歲的三個孩子目前由麻州兒童家庭廳監護。

麻州 華府 疫苗

上一則

沒戴口罩起糾紛 槍殺密州商店保全 全家三人判無期

延伸閱讀

麻州首位華裔內閣首長 郝依平任房屋及經濟發展廳廳長

麻州首位華裔內閣首長 郝依平任房屋及經濟發展廳廳長
將霍楚一軍 共和黨提案：嚴打累犯可申請聯邦資金

將霍楚一軍 共和黨提案：嚴打累犯可申請聯邦資金
強押女子回家性侵 山景城男被捕不得保釋

強押女子回家性侵 山景城男被捕不得保釋
各州預期壽命 夏威夷80.7歲居冠 女性比男性長命5.8歲

各州預期壽命 夏威夷80.7歲居冠 女性比男性長命5.8歲

熱門新聞

2020年10月遭到王卓斌殺害的航天工程留美博士宣李俊。(家屬提供)

華人博士夫妻被殺 遺孤判給外族裔寡婦…親友憤怒

2023-01-12 20:36
前UIUC華裔教授徐剛。(UIUC員工檔案截圖)

伊大華裔教授性侵案大反轉 陪審團判原告須反賠80萬

2023-01-13 18:53
德州亞裔教師段溫蒂(右)在約會網站認識了湯普森(左)，兩人交往才一周，她就被他開槍打死。(取自糖城警方、段溫蒂臉書)

亞裔教師遭男友槍殺 約會網認識才一周…母早有不祥預感

2023-01-15 20:34
開設線上課程是工時不長但有利可圖的副業。(取材自YouTube)

40%的美國人有副業 4種職業工時少收入佳

2023-01-11 22:27
紐約華埠東百老匯街(East Broadway)上一處未掛招牌的機構，疑似中國在全球各地設置的百餘處海外警察局之一。(擷自Google Maps)

紐約華埠藏中國海外警察局？東百老匯據點遭FBI搜查

2023-01-12 09:19
谷歌母公司Alphabet繼微軟、亞馬遜等科技巨擘後，也宣布裁減旗下生命科學和工業機器人事業員工。（中央社）

谷歌母公司旗下裁員 專家：矽谷經濟無崩跌跡象

2023-01-12 23:07

超人氣

更多 >
3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了

3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了
看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑

看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑
怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞

怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞
紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多

紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多
林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚