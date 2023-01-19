麻州男涉元旦殺妻 肢解後丟垃圾箱 法官：不得保釋

47歲麻州男子布賴恩·瓦許(圖)被控謀殺39歲妻子阿娜，分屍後丟棄到鄰近小鎮垃圾箱。瓦許18日過堂，法官裁定收押，不准保釋。(美聯社)

被控在元旦謀殺39歲妻子阿娜(Ana Walshe)，並將屍體肢解後丟棄到鄰近小鎮垃圾箱的麻州 男子布賴恩·瓦許(Brian Walshe)18日過堂，辯護律師為他提出「無罪」聲明，法官下令被告收押、不得保釋。

阿娜與瓦許遇有三名子女，住在科哈塞特(Cohasset)鎮。阿娜的雇主1月4日報案指她失踪，警方搜查了這對夫婦的住家，並翻遍附近垃圾箱尋找蛛絲馬跡。檢方指控瓦許故意拖延調查以掩蓋證據、對自己的行為撒謊。

根據警方證詞，瓦許說他最後一次見到妻子是元旦上午，阿娜前往華府 出差；然後當天他一直在替母親辦事，1月2日與孩子共度。但檢方指出，沒有證據顯示阿娜去機場搭機或抵達華府。元旦到2日晚間，她的手機曾在住家附近響起。另外，瓦許元旦其實並未替母親跑腿，反而是隔天去家得寶(Home Depot)花了約450元購買拖把、水桶和防水布。

47歲的瓦許在麻州昆西(Quincy)地方法院進行的首度傳訊中，諾福克(Norfolk)地方助理檢察官畢蘭德(Lynn Beland)指證歷歷，瓦許只是點了點頭。法官下令瓦許還押，下次開庭訂於2月9日。

檢方提出的多項證據包括：瓦許將沉重提袋扔進麻州安炳頓(Abington)鎮和史汪普史考特(Swampscott)鎮垃圾箱時被監視攝影機捕捉到的身影，袋內有血跡、清潔用品、鋼鋸、斧頭、靴子、阿娜的錢包及新冠疫苗 接種卡。另外，垃圾箱裡的殘留血液有瓦許夫婦的DNA。

此外，阿娜宣告失踪後的幾天，據稱瓦許上網在Google搜尋「必要時如何處理屍體」、「肢解和處理屍體」、「如果沒有屍體，你會被控謀殺嗎？」 、「可否從斷了牙的屍體認出死者身分」等主題；警方還在他家地下室發現血跡和一把帶血的斷刀。

瓦許官司纏身。2021年他承認三項網路銷售假安迪沃荷藝術品的聯邦欺詐罪指控，在等待判決期間他必須獲准才能在特定時間離家進行特定活動。瓦許兩歲到六歲的三個孩子目前由麻州兒童家庭廳監護。