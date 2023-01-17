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穿紙尿褲小男孩揮槍扣板機 警方把他爸爸上銬抓走

編譯周辰陽／即時報導
美國印第安納州比奇格羅夫日前發生電視節目播放了一名幼童在揮舞手槍跟扣動板機的影像，據報是他父親的男子隨後就被前來處裡的員警逮捕。（照片翻攝：wndu.com）
美國印第安納州比奇格羅夫日前發生電視節目播放了一名幼童在揮舞手槍跟扣動板機的影像，據報是他父親的男子隨後就被前來處裡的員警逮捕。（照片翻攝：wndu.com）

美國印第安納州比奇格羅夫（Beech Grove, IN）日前發生電視節目播放了一名幼童在揮舞手槍跟扣動板機的影像，據報是他父親的男子隨後就被前來處裡的員警逮捕。

CNN引述新聞稿指出，這隻監視器影片是由Reelz電視網劇集《On Patrol: Live》於14日放映，可見到似乎穿著紙尿褲的小男孩在公寓大樓的通道來回揮舞手槍與多次扣動板機，甚至還一度把槍口指向了自己。

根據該節目的新聞稿，一名鄰居撥打了911緊急專線，「說明她跟她兒子親眼看到小孩獨自在他們家套房外的走廊，而且他一直拿著槍，並把槍口對著他們」，員警隨即做出回應。見到警員登門，據稱是孩子之父的男子說他沒有槍。警察進入他的公寓時，男子稱從來沒有把槍帶進這間屋子，「如果有的話，那是我親戚的」。

警方隨後著手搜查公寓找槍，最終在客廳電視下方發現槍枝。目前尚不清楚是否為鄰居監視器畫面見到的同一把槍，但現場有警官指是「Smith & Wesson SD 9公厘手槍」，男子隨後被上銬與押出公寓大樓。一位員警跟值班檢察官交談後表示，既然公寓裡有把上膛槍械，「因為忽略兒童（child neglect）、這是重罪」而足以進行逮捕。

當地電視台WTHR取得的警方事件報告表示，被捕男子奧斯朋（Shane Osborne）預期將於17日下午出庭，面臨一項忽略罪指控（neglect charge），還列出了獲得與上傳到警方伺服器的「智慧門鈴鏡頭影像」為證據。報告稱現場發現了一把9公厘槍械，彈匣內有15發子彈，但槍的膛室內沒有子彈。

警察 2023 印第安納州

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