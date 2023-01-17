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接連切除兩處皮膚癌細胞 第一夫人倡議加強抗癌

記者張聲肇／綜合報導
第一夫人吉兒‧拜登推廣防癌不遺餘力，圖為她在美國防癌協會全國乳癌圓桌會議上發表演說。(美聯社)
第一夫人吉兒‧拜登推廣防癌不遺餘力，圖為她在美國防癌協會全國乳癌圓桌會議上發表演說。(美聯社)

第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)上周接連切除兩處皮膚癌細胞，左眼瞼的第三處疑似點還在檢查；她多年來致力推廣防癌，除了親身經歷之外，友人、繼子陸續喪生於癌魔對她影響極大。

美聯社報導，吉兒右眼上方去年健檢發現的傷口，11日切除後確認是「基底細胞癌」，這是很容易治療的皮膚癌。醫生在準備切除這病灶的同時，發現她左胸部也有一小塊同樣的皮膚病變，也順便處理掉。

她說，大家最怕聽到的一句話「你得了癌症」，她終於能夠心領神會。

2015年，吉兒目睹繼子死於腦癌，如今她以第一夫人的身分，和癌症親身交手。她何時、又將如何公開談論這段經驗，目前尚不得而知，但連續切除兩處皮膚癌病變，加上第三個尚待確認的病灶，可以想見，大概會使她呼籲加強癌症研究與篩檢的聲量更加有力。

萊德大學(Rider University)專研第一夫人的學者古婷(Myra Gutin)說，公眾人物的親身經歷，可以加強他們倡議某件公益事件的力道。

吉兒拜登最早公開倡議抗癌在1993年，那年她四位女性友人確診乳癌，其中和她交情甚篤的溫妮(Winnie)還不幸因而病逝。去年她就公開談到，「溫妮激勵我要多為癌症的預防與教育費心。」

在這些好友的激勵下，她創立了美國第一個關注乳房健康的「拜登乳房健康倡議」，致力教導16至18歲少女照顧自己的乳房，她還親自到德拉瓦州高中去演講、示範。

她母親邦妮和父親唐納德傑可卜斯(Bonny Jean and Donald Jacobs)也都因癌症分別病逝於2008和1999年；前幾年，她四姊妹當中，有一位則因為癌症，接受幹細胞移植手術的治療。

2015年5月，拜登總統和第一任妻子的長子波·拜登(Beau Biden)因罹患罕見且猛烈的腦癌而英年早逝，哀痛逾恆的拜登因此放棄2016年的總統選舉。他當上總統後，夫婦倆齊心努力，希望未來25年內能把全美癌症死亡率減少至少一半。

癌症 拜登 手術

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