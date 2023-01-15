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德州28歲亞裔教師遭男友槍殺 約會軟體認識 交往才一周

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德州28歲亞裔教師遭男友槍殺 約會軟體認識 交往才一周

編譯孫梁／綜合15日電
德州亞裔教師段溫蒂(右)在約會網站認識了湯普森(左)，兩人交往才一周，她就被他開槍打死。(取自糖城警方、段溫蒂臉書)
德州亞裔教師段溫蒂(右)在約會網站認識了湯普森(左)，兩人交往才一周，她就被他開槍打死。(取自糖城警方、段溫蒂臉書)

休士頓郊區艾利夫(Alief)學區一名28歲亞裔女教師7日被剛在約會網站認識的男友槍殺，女教師的母親說，女兒給她看過男方照片，她警告女兒對網上認識的人要小心，她對這個男友有一種不祥的預感。

被槍殺的女教師是艾利夫獨立學區的段溫蒂(Wendy Duan，音譯)。不願透露姓名的母親說，女兒跟她提到在約會網站「MeetMe」認識了26歲的湯普森(Charvas Thompson)。結果兩人相識剛一周，段溫蒂在糖城(Sugar Land)的家裡與湯普森爭吵時，就被他開槍打死。

母親對失去女兒感到悲痛欲絕，表示不可思議，沒有料到會發生這種事。

糖城警方說，段溫蒂遇害後，湯普森11日在路易斯安納州被捕，並被控謀殺。

段溫蒂的母親說，女兒給她看過湯普森的照片，並「問我喜不喜歡他，我說『不喜歡』」。母親表示警告女兒要注意網上交友，因為對湯普森有不祥預感。

段溫蒂在艾利夫獨立學區是布恩(Boone)小學的三年級教師，母親說女兒對學生有一種特殊的愛，每個星期四都讓她去一元店買禮物給學生。

母親說，湯普森將女兒的善良當成軟弱，希望他在監獄裡把牢底坐穿，「他是個魔鬼，奪走了女兒的性命，應當受到法律的嚴懲」。

湯普森現被關在路州，正被引渡回德州，將在德州本德堡(Fort Bend)受審，保釋金定為50萬元。

學區 德州 路易斯安納州

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