新州海岸7鯨死亡 被指與離岸風電有關 議員喊暫停開發 州長反對

新澤西州布里根廷海岸12日發現一尾死亡的座頭鯨，這是近幾周已出現的第二隻死鯨，引起環保團體嚴重關切。(美聯社)

新澤西及紐約州 海岸近來頻繁出現死亡鯨，12日發現的一隻死亡座頭鯨已是這一個多月內的第七例，促使各層級立法者呼籲暫停在新州 、紐約州離岸風力發電工程的海底準備工作，新州州長墨菲(Phil Murphy)13日表態，認為不應暫停風力發電準備工程。新州大部分的環保團體警告勿將離岸風電工程與鯨死亡事件連結，稱這類聯想「沒有根據且為時過早」。

圖為新州海邊的風力發電設施。(美聯社)

12日最新一死亡座頭鯨屍體被衝上布里根廷(Brigantine)海岸，該海岸近幾周已出現兩隻死鯨；一連串的死鯨事件促使一環保團體及一些批判團體發聲反對離岸風電，並要求拜登 總統啟動聯邦層級調查，探究鯨的死亡原因。

目前缺乏最新一起死鯨案例的即時線索，非營利組織「海洋哺乳動物擱淺中心」(Marine Mammal Stranding Center)與幾個團體13日制定計畫，安排在處理鯨屍體以前進行屍檢。

新州共和黨州參議員波利斯蒂納(Vince Polistina)表示：「我們應該暫停所有與離岸風電發展相關的工程，直到我們能確定這些鯨死亡的原因，其中一些瀕臨絕種。離岸風電相關工程是我們水域與其他水域的主要差異，很難相信我們海岸的這七隻死亡鯨只是巧合。」

墨菲對此持相反意見，他援引國家海洋暨大氣總署(NOAA)的資訊，NOAA本周表示未發現座頭鯨因離岸風電工程死亡的證據，座頭鯨是近來死鯨案例的主要鯨種。

墨菲表示：「NOAA說自從2016年以來，這種情況發生的比率一直增長，而這時間遠比離岸工程還要早，某些鯨似乎是被船隻擊中。」

新州水域迄今批准三項離岸風電工程，丹麥風力發電開發商「沃旭能源」(Orsted)負責其中兩項，該公司表示目前在新州海岸的工程未牽涉聲納使用，或其他可能影響鯨的行動。

新州大部分重大環保團體表態支持離岸風電，環保團體的聯合聲明稱：「氣候危機要求我們迅速開發可再生能源，離岸風電對於新州達成經濟發展及環境正義目標至關重要。」