7年4審 馬里蘭殺人嫌犯 檢方撤告 提告檢察官涉不當起訴面臨控罪

巴爾的摩市非裔男子小戴維斯的謀殺控罪，13日被檢方宣布撤控，七年後重獲由。圖為小戴維斯13日被撤控後擁抱妻子。(美聯社)

馬里蘭州 巴爾的摩市新任市檢察官 13日召開記者會，宣布撤銷對31歲非裔男子小戴維斯(Keith Davis Jr.)的所有罪名，小戴維斯因涉及2015年一起殺人案，遭到檢方起訴四次、歷經長達七年的審判後終於重獲自由，不過被害人家屬質疑檢方撤銷罪名是為謀取政治利益，同時前任檢察官也將因涉嫌不當起訴，面臨聯邦偽證罪指控。

甫於本月3日上任的市檢察官貝茲(Ivan Bates)表示，「今日宣布撤銷罪名，起因是前任檢察官不惜一切代價只為定罪而造成的疏失。」貝茲強調，「我有責任為所有人申張正義，不僅受害者還有被告。」

前檢察官莫斯比 (Marilyn Mosby)數次將小戴維斯提交審判，辯稱是「為被害人凱文·瓊斯(Kevin Jones)及其家屬伸張正義」，除此之外，拒絕進一步評論。

瓊斯祖母尼爾斯(Earlene Neals) 則表示震驚和心碎，「凱文沒有得到任何正義、沒有。」她指控檢方係利用此案謀取政治利益，懷疑警方在小戴維斯獲釋後，會再找出另一名嫌疑人。

代表小戴維斯的馬里蘭州公設辯護人辦公室表示，撤銷罪名的決定有助於恢復民眾對巴爾的摩司法制度的信心。

據了解，小戴維斯獲釋後，以要求隱私為由並未公開露面，但是他和妻子凱莉(Kelly Davis)以及支持者們會一起慶祝這場得來不易的勝利。

這起殺人案是發生在2015年6月7日，位於巴爾的摩皮里科(Pimlico)賽馬場的警衛瓊斯遭到槍殺，數小時後警察 鎖定小戴維斯涉嫌重大，將他包圍在一處倉庫，並至少開了33槍，其中3槍導致小戴維斯身受重傷，雖然幸運撿回一條命，但因為警方聲稱小戴維斯槍枝與槍擊現場遺留的彈殼相符，事後以殺人罪連續起訴他。

第一次、第二次皆以無效審判告終，第三次審判的二級謀殺罪則被推翻，接著2019年第四度審判，當時陪審團裁定二級謀殺罪，但2021年經過上訴後也被推翻，而在重獲自由前，小戴維斯正在等待可能到來的第五次審判。