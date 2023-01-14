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維州學童槍擊老師 校方事前接獲通報 嫌犯可能攜槍上學但沒搜到

記者張聲肇／綜合報導
維州紐波特紐斯市一年級小學生開槍射傷老師一案，警方指出校方事先得知該名六歲學童可能攜槍上學，搜查書包卻沒找到槍。(美聯社)
維州紐波特紐斯市一年級小學生開槍射傷老師一案，警方指出校方事先得知該名六歲學童可能攜槍上學，搜查書包卻沒找到槍。(美聯社)

維吉尼亞州小學一年級學生開槍射傷老師，校方事先得知嫌犯可能攜槍上學，雖曾搜查這名六歲男童的書包，卻未搜到；紐波特紐斯市(Newsport News)市警局發言人金恩(Kelly King)13日說，槍擊案發生前，警方並不知道此一情節，直到案發後才在調查過程中發現。

里奇尼克(Richneck)小學所屬學區督學帕克(George Parker)12日晚和家長舉行閉門視訊會議時表示，1月6日女老師澤溫爾(Abby Zwerner)遭槍擊前，至少一名學校行政人員曾接獲通知，說該學童可能「已把槍帶入學校」。

案發前，學校當局檢查過學童的書包，卻未發現武器。當地警察局長德魯(Steve Drew)曾說，學童把槍放在書包裡帶上學。

25歲的澤溫爾胸口被擊中，經送醫急救，已脫離險境，目前情況穩定。案發時，她正在上課，調查人員說，嫌犯把槍對準老師之前，事先毫無警告，課堂上也未發生爭吵。德魯說，學童是故意射擊老師。案發後，嫌犯已被緊急收押，目前由醫護單位看管，下一步如何處置，要看法院如何裁定。

德魯說，那把凶槍是該學童母親合法購得，但還不確定是如何被小孩取得。依照維州法律，槍主若保管不善，致使14歲以下兒童取得上膛槍械，屬於輕罪。

紐波特紐斯教育委員會主席蘇雷斯-羅(Lisa Surles-Law)12日宣布，學區內所有中小學出入口，都將設置像機場安檢一樣的金屬探測器，第一個設置地點就是里奇尼克小學。該校約有550名學生，已有金屬探測器，但並未對學生全部檢查，而是隨機抽查。

波特 學區 槍擊

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