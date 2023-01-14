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香檳伊大華裔教授性侵案大逆轉 原告反須賠償80萬元誹謗補償金

特派員黃惠玲／芝加哥報導
前UIUC華裔教授徐剛。(UIUC員工檔案截圖)
前UIUC華裔教授徐剛。(UIUC員工檔案截圖)

兩名前香檳伊利諾大學(UIUC)中國女留學生，2019年對該校華裔教授徐剛(Gary Gang Xu)提出性侵、強迫勞動等不當行為的指控，12日由聯邦陪審團裁決駁回指控，陪審團還命令其中一名女原告以及另一位在網上發表控訴徐剛「不當行為」的男原告，必須支付徐剛共80萬元的賠償金，以補償徐所遭受的損失。

由九人組成的陪審團在聽取了三天的證詞後，僅用了兩小時就做出結論，陪審團一致同意兩名女性原告並無充分證明她們遭受性別暴力(gender violence)、強迫勞動、性販運(sex trafficking)以及非志願奴役。

徐剛從未承認與該名女子發生過性關係，並否認所有指控，陪審團宣布裁決結果離開法庭後，徐剛在庭上激動得淚如雨下，並擁抱了他的律師馬丁庫斯(Jim Martinkus)。馬丁庫斯說，對於裁決結果「我們非常感激」。

女原告之一的代理律師黎特爾(Jon Little)說，這個結果令人傷心，陪審團忽視了明顯的證據，黎特爾所代表的原告陳述她在2013年與徐剛有一段兩年的戀情，期間徐剛強姦、毆打並控制她，當時她才19歲，就讀UIUC大學部，而當年45歲的徐剛是該校東亞語言與文化系系主任。

黎特爾說，陪審團的裁決發出了錯誤信息，「等於鼓勵了一名與學生發生關係的男子」。

另一名原告王敖(Ao Wang，音譯)對裁決結果表示驚訝，他在2018年於中國幾個社交媒體上發布徐剛涉嫌與女學生性行為不端的帖子；王敖表示，他仍覺得自己發帖警告其他人留意徐剛是正確的做法。

徐剛在法庭上表示，這些發文破壞了他已經受損的聲譽，也讓他無法在美國、中國找到相關領域的工作，徐說他不但因此沒有朋友、沒錢養家，還欠下5萬元信用卡債務。

除王敖出庭外，另兩名原告─32歲的趙幸(Xing Zhao)以及指控徐剛強姦的28歲華女(因涉及強姦案不披露姓名)，均因目前住在中國而沒有出庭。

趙幸指控徐剛在中國一家旅館的樓梯上，把手放在她的肩膀且試圖親吻她，趙幸因此要求徐給予10萬元的賠償。

黎特爾則替28歲的原告提出高達120萬元的懲罰性賠償，以支付精神病醫師診斷該女子因此罹患「嚴重創傷後壓力失調」的長期治療費用。這名原告稱，2013年到2015年間，徐剛強姦並毆打她，在兩人戀愛期間，她曾試圖自殺並墮胎。

原本黎特爾還主張將賠償金額增至1200萬元，作為對徐剛「惡棍、好色騙子」的處罰，但陪審團反而裁定這名女原告，須向徐剛支付10萬元的誹謗賠償。

此外，由於陪審團認同徐剛提告王敖發布的帖子對其造成精神傷害，因此還判決王敖須支付徐剛40萬元的賠償金以及30萬元的懲罰性賠償金。

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