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阿州華人夫妻被殺「遺孤」判給無血緣關係寡婦引爭議

記者林昱瑄╱阿州電話採訪即時報導
2020年10月遭到王卓斌殺害的航天工程留美博士宣李俊。(家屬提供)
2020年10月遭到王卓斌殺害的航天工程留美博士宣李俊。(家屬提供)

阿拉巴馬州奧本大學(Auburn)21歲中國留學生王卓斌(音譯，Zhuobin Wang)，2020年刺殺了40歲的房東、航天工程留美博士宣李俊，也把宣的妻子吳錚錚刺成重傷，吳不幸數月後死亡，其親友想爭取兩人兩名未成年子女但不斷受阻，法官最終將兩遺孤判給毫無血緣及文化聯繫的一名寡婦撫養，引發親友強烈不滿，決定上訴到底。

事件源起於當年4月新冠疫情在當地爆發，那時王入住宣家，但雙方對於防疫觀念差距甚大，數度引爆衝突。王當年5月搬出宣家，但後來雙方又在網路社群相互放話，甚至揚言提告導致衝突擴大。王遂於10月22日潛入宣家，在當時年僅5歲的兒子和8歲的女兒面對其父母行凶。

王卓斌遭起訴六項謀殺罪，並可能成為首位在美國被判死刑的中國公民。

事件發生後，宣家兩童由該州人力資源部門(DHR)緊急接管，並迅速宣告兩人為「阿州財產」(property of the state)。

即使受害人未留下遺囑，但據其生前所留文件並曾告知許多親友，屬意由與宣家關係親密的黎巴嫩裔奧本大學教授馬札達拉尼(Dr. Joseph Majdalani，親友暱稱其為喬博士)擔任兩童監護人(guardian)並撫養他們。宣、吳兩家在中國的家人們也認同應由喬博士撫養。

宣家親友表示，該州青少年法庭法官法羅斯(Mike Fellows)無視於受害人及家人意願，將撫養權判給了與宣家素不相識，對中華文化毫無關連的單親母親Nicole DiCenzo。而Nicole認識兩童的契機及過程甚至未經法官或DHR許可，已違反法律規定。

此判決引發親友不滿，一名親人表示，此舉無疑是由家人手中奪走兩童，因此誓言上訴到底。

2020年10月遭到王卓斌殺成重傷的吳錚錚，不幸在數月後死亡。(家屬提供)
2020年10月遭到王卓斌殺成重傷的吳錚錚，不幸在數月後死亡。(家屬提供)

中國留學生 阿拉巴馬州 社群

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