前德州警員買兇殺妻 遭注射處死

1994年買兇殺妻的德州小鎮前任警員佛拉塔，10日在德州州立監獄被注射處死。(美聯社)

近30年前買兇殺妻的休士頓 郊區前警員佛拉塔(Robert Fratta)10日晚在德州 州立監獄 被注射處死；行刑前三分鐘，他被綁在行刑床上，雙臂插上注射器，心靈顧問開始為他祈禱，在注射致命劑量的強效鎮靜劑戊巴比妥後24分鐘後，於7時49分被宣告死亡。

由於等待聯邦最高法院、德州最高法院和德州刑事上訴法院的最後批准，佛拉塔的行刑延遲了一個小時。

現年65歲的佛拉塔於1994年11月雇用兩人，槍殺了分居中並要離婚的妻子。

檢方說，佛拉塔是德州密蘇里市的公共安全官員，他一手策畫了買兇殺妻預謀。他先雇用一名中間人，中間人再雇用槍手；他當時33歲的妻子被發現陳屍在休士頓郊區Atascocita鎮自己家的車庫，頭中兩槍斃命。案發後，佛拉塔一直聲稱自己無辜。

但根據檢方證據，佛拉塔多次表示希望看到妻子死去，並問許多熟人是否知道有人能殺死她。他對一個友人說：「我要殺了她，然後我就可以取得我孩子的撫養權。」

佛拉塔是德州提控的四名死囚之一，他們要求制止州監獄使用過期和不安全的注射死刑。

辯護律師以證據不足和陪審團受誤導為由上訴要求重審，最終被下級法院和高院拒絕。德州赦免和假釋委員會上周一致表決，拒絕將佛拉塔的死刑改為較輕的刑期，也拒絕60天緩期執行。

佛拉塔1996年第一次被判死刑，但後來被一名聯邦法官推翻，2009年重審時再被判處死刑。

佛拉塔是德州今年處決的第一個死囚，是美國今年處決的第二個囚犯，德州今年晚些時候計畫處決八個死囚。