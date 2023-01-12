我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拖行、噴水驅趕街友畫面瘋傳 舊金山知名藝廊老闆挨轟

王思聰驚傳在上海「圍毆路人」被抓 因不滿被拍照

前德州警員買兇殺妻 遭注射處死

編譯孫梁／綜合11日電
1994年買兇殺妻的德州小鎮前任警員佛拉塔，10日在德州州立監獄被注射處死。(美聯社)
1994年買兇殺妻的德州小鎮前任警員佛拉塔，10日在德州州立監獄被注射處死。(美聯社)

近30年前買兇殺妻的休士頓郊區前警員佛拉塔(Robert Fratta)10日晚在德州州立監獄被注射處死；行刑前三分鐘，他被綁在行刑床上，雙臂插上注射器，心靈顧問開始為他祈禱，在注射致命劑量的強效鎮靜劑戊巴比妥後24分鐘後，於7時49分被宣告死亡。

由於等待聯邦最高法院、德州最高法院和德州刑事上訴法院的最後批准，佛拉塔的行刑延遲了一個小時。

現年65歲的佛拉塔於1994年11月雇用兩人，槍殺了分居中並要離婚的妻子。

檢方說，佛拉塔是德州密蘇里市的公共安全官員，他一手策畫了買兇殺妻預謀。他先雇用一名中間人，中間人再雇用槍手；他當時33歲的妻子被發現陳屍在休士頓郊區Atascocita鎮自己家的車庫，頭中兩槍斃命。案發後，佛拉塔一直聲稱自己無辜。

但根據檢方證據，佛拉塔多次表示希望看到妻子死去，並問許多熟人是否知道有人能殺死她。他對一個友人說：「我要殺了她，然後我就可以取得我孩子的撫養權。」

佛拉塔是德州提控的四名死囚之一，他們要求制止州監獄使用過期和不安全的注射死刑。

辯護律師以證據不足和陪審團受誤導為由上訴要求重審，最終被下級法院和高院拒絕。德州赦免和假釋委員會上周一致表決，拒絕將佛拉塔的死刑改為較輕的刑期，也拒絕60天緩期執行。

佛拉塔1996年第一次被判死刑，但後來被一名聯邦法官推翻，2009年重審時再被判處死刑。

佛拉塔是德州今年處決的第一個死囚，是美國今年處決的第二個囚犯，德州今年晚些時候計畫處決八個死囚。

德州 監獄 休士頓

上一則

美加邊界通關糾紛 達成協議化解積案

下一則

美鐵華府到佛州列車 因貨車出軌延誤20小時

延伸閱讀

搬家運輸公司U-Haul報告：更多人搬離加州

搬家運輸公司U-Haul報告：更多人搬離加州
需求疑慮下投資不減 特斯拉斥資7.7億美元擴建德州廠

需求疑慮下投資不減 特斯拉斥資7.7億美元擴建德州廠
台灣華語文學習中心 德州成果豐

台灣華語文學習中心 德州成果豐
德州人語／中國特斯拉車主該不該退差價

德州人語／中國特斯拉車主該不該退差價

熱門新聞

出生夏威夷，年僅18歲的綜合格鬥(MMA)新秀李勝惠(Victoria Sun-hei Lee)驚傳驟逝。圖取自ONE Championship

18歲華裔綜合格鬥冠軍李勝惠驟逝

2023-01-09 09:26
國防部2005年發布的照片顯示，充當古巴間諜的蒙特斯（右）擔任國防情報局分析員時，曾從中情局前情報總監泰內特手中獲頒榮譽獎狀。（路透）

賣國不為錢 美史上「破壞性最強」女間諜 坐牢20年後獲釋

2023-01-08 16:50
維吉尼亞州紐波特紐斯市李奇尼克小學，發生一名六歲男童在教室裡開槍射傷女老師的事件。消息傳出後，學校門口聚集了大批憂心忡忡的家長，急著要將子女帶回。(美聯社)

維州6歲童教室槍傷女老師 家長：上周就通報學校

2023-01-06 21:38
民主黨籍康乃狄克州眾議員威廉斯(Quentin Williams)5日凌晨時分發生車禍身亡。(美聯社)

才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡

2023-01-06 09:02
猶他州艾恩郡(Iron County)以諾市(Enoch City)一名42歲男子海特涉嫌在家中槍殺全家人後自殺。案發房屋外還可見設置給孩童玩樂的溜滑梯。（Getty Images）

猶他州爆8屍滅門血案 男槍殺妻兒與岳母後自殺

2023-01-05 20:30
共和黨重掌眾院多數之後，9日表決通過的第一項決議，就是取消2022年完成立法的國稅局(IRS)增加預算法案。圖為眾院議長麥卡錫(右)。(美聯社)

共和黨掌眾院後通過第一案…阻查稅 取消增加IRS預算

2023-01-10 09:36

超人氣

更多 >
廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷
注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質

注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質
從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚

從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚
USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險

USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險
XBB.1.5變異株傳播力極強 美再延長公衛緊急狀態

XBB.1.5變異株傳播力極強 美再延長公衛緊急狀態