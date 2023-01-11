費雪嬰兒搖床13年致逾百嬰死亡 CPSC籲停止使用

費雪公司生產的嬰兒搖床，13年來疑似引起超過100起嬰兒死亡事件，聯邦消費品安全委員會再次呼籲消費者立即停止使用。(美聯社)

玩具商費雪公司(Fisher-Price)生產的嬰兒搖床(Rock 'n Play Sleeper)由於安全顧慮，在2019年被通令召回；但聯邦消費品安全委員會(U.S. Consumer Product Safety Commission，CPSC)表示，三年多來仍有消費者罔顧提醒，繼續使用該產品，以致13年來發生超過100起相關嬰兒死亡事件。CPSC再次警告消費者立即停止使用該產品。

這款售價40至149元之間的搖床，由於可能造成幼童在未繫安全帶的情況下，從仰臥翻身為趴睡或側躺時發生窒息，上市近10年間已導致32人死亡，因此費雪公司於2019年4月召回全部470萬個搖床。

2019年後，又有約70起死亡事件通報，其中至少八起是在初次召回之後發生的。

費雪的母公司美泰兒(Mattel)發言人弗里馬克(Catherine Frymark)10日表示，2019年4月宣布召回後便已停售該款搖床，公司致力將被點名召回的產品撤出市場，消費者和經銷商不該再使用、出售或捐贈被點名召回的這款搖床。

CPSC同時針對類似產品Kids2 Rocking Sleeper發出新警告，稱該產品導致15名嬰兒死亡，其中四起案例是2019年初召回近70萬個搖床後才通報的。

Rock 'n Play搖床被召回後即已停售，但仍有產品繼續被使用。美國公共利益研究集團(U.S. Public Interest Research Group)與致力提高兒童產品安全的Kids in Danger調查發現，2019年召回後，紐約三州地區376家獲准收容12個月以下嬰兒的托兒機構中，有十分之一仍在使用該型搖床。