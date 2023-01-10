去年前9月 近3.2萬人車禍亡 人數略降 騎車、行人死亡攀升

全國公路交通安全管理署公布預估數據，2022年前九個月，全美道路交通死亡人數微幅下降0.2%，但行人和單車騎士死亡人數持續增加。(美聯社)

全國公路交通安全管理署(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)公布預估數據，2022年前九個月，全美道路交通死亡人數略降，但行人和單車騎士死亡人數持續增加。

去年1至9月全美共有3萬1785人因車禍 死亡，比2021年同期減少0.2%，其中第三季連續第二個季度跨年同比下降，之前一連七季跨年同比增加。

2021年隨著疫情 解封，近4萬3000人在美國道路上喪生，創16年來新高，較2020年增加10.5%，創下NHTSA自1975年啟用死亡數據收集系統以來的最大增幅。

NHTSA代理局長卡爾森(Ann Carlson)透過聲明敦促駕駛人注意安全，特別留意行人、單車和機車騎士等弱勢用路人。

州長高速公路安全協會(Governors Highway Safety Association)表示，死亡人數減少令人欣慰，但比較基準是先前兩年道路死亡和危險駕駛人數空前激增，去年1到9月死亡人數僅減少65 人。

兩年前多州下達居家令，道路空蕩蕩，死亡人數卻激增；交通流量減少、車速加快造成死亡人數創新高，許多人也未繫安全帶。

進一步細分，去年1至9月單車騎士死亡人數增加8%、機車騎士死亡增加5%、行人死亡增加2%；鄉村地區州際公路死亡人數增加12%，涉及大型卡車的撞車事故增加10%。

為降低死亡人數，聯邦政府 提供50億元補助給城市鄉鎮，以減慢車輛速度、開闢自行車道並推動通勤者搭乘公共交通工具。

NHTSA稍晚才會公布2022年最終數據。