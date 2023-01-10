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華裔綜合格鬥冠軍 李勝惠18歲驟逝 死因暫未公布

記者顏伶如／綜合報導
綜合格鬥華裔新秀李勝惠。 (取材自李勝惠Instagram)
綜合格鬥華裔新秀李勝惠。 (取材自李勝惠Instagram)

來自夏威夷，年僅18歲的綜合格鬥(MMA)華裔新秀李勝惠(Victoria Sun-hei Lee)驚傳驟逝。李勝惠的姊姊李勝珠(Angela Seung Ju Lee)7日在Instagram發文寫道：「她走得太快，我們家人悲痛萬分。」

李勝惠2004年5月17日出生於夏威夷，父親為新加坡華人，母親為韓裔加拿大人。家屬證實，李勝惠已於2022年12月26日過世，得年18歲。

2021年9月，李勝惠獲得號稱亞洲最大綜合格鬥賽事ONE Championship冠軍。李勝惠的姊姊李勝珠、哥哥李勝龍都曾在ONE Championship拿下冠軍。李勝惠跟隨兄姊腳步，年僅16歲便參加ONE Championship比賽，成為ONE Championship創辦以來最年輕選手。

李勝珠在Instagram發文寫道：「我們對她的想念，超過世上任何事物。我們家庭永遠不再一樣，人生從此不再一樣。」

至於李勝惠死因為何，李勝珠發文中並未說明。

ONE Championship主席兼執行長查特里(Chatri Sityodtong)在臉書發文寫道：「我為李勝惠的過世感到心碎。」

查特里寫道，第一次與李勝惠見面是她11歲時，「這些年來我看著她成長茁壯，成為武術好手，長大成人」。文中寫道：「我會永遠記得她這些年來有多麼聰穎、體貼及無私。」

查特里指出：「她小時候就是非常卓越的武術奇才(martial arts prodigy)，我完全可以想像她的前途是不可限量的。」

夏威夷 韓裔 新加坡

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