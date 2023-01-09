加州當局憂土石流 哈利梅根居住城鎮發布撤離令

加州城鎮蒙特斯托（Montecito）土石流可能會吞沒居民豪宅，9日發布撤離令。（美聯社）

英國哈利王子和妻子梅根等名人住在美國加州 城鎮蒙特斯托（Montecito），當地今天發布撤離令，消防人員警告，土石流可能會吞沒居民豪宅。

法新社報導，歐普拉（Oprah Winfrey）和珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）等美國藝人也愛在蒙特斯托置產，這個城鎮距離洛杉磯約90分鐘車程。數周來的大雨已導致山坡潮溼，蒙特斯托預計24小時累積雨量可達200毫米。

蒙特斯托的緊急服務當局說，區域內所有人都應該離開。

消防部門網站說：「現在就離開！情況會變化很快。請密切注意緊急警報。」

這個城鎮特別容易發生土石流，因為位於一處5年前被大火燒毀的山脈下。

蒙特斯托消防局表示：「在過去30天，蒙特斯托整個社區已有305到510毫米以上降雨量，超過我們年均約430毫米。」

「這種累積、飽和的雨水使得社區面臨更大的洪水 和土石流風險。」

美聯社報導，加州中部沿海地區有一名5歲男童被洪水沖走，救難人員今天停止搜尋行動。

當局並未宣告男童死亡，不過下午3時左右取消搜索。聖路易奧比斯波郡（San Luis Obispo County）警長辦公室發言人說，因為薩利納斯河（Salinas River）目前水位不斷上升，對潛水員來說太危險。

消防官員說，這名男童的母親當時駕駛一輛白色卡車，上午8時前在巴索羅布斯（Paso Robles）附近被洪水困住。路人將這名母親從卡車中拉出來，但男童被水沖走。

當時這個地區沒有疏散命令。一名消防人員發現男童的一隻鞋子，但救難人員在5個多小時後仍未找到男童。

加州遭受風暴 接二連三侵襲，今天仍有10萬多戶停電，部分學校停課。加州官員說，風暴相關死亡人數今天從12人增至14人。

美國總統拜登今天批准緊急狀態聲明，支援十幾個郡的風暴因應和救災工作，包括沙加緬度（Sacramento）、聖克魯斯（Santa Cruz）和洛杉磯。