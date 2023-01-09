冬季風暴持續襲擊 拜登批准加州進入緊急狀態

沙加緬度工作人員正在修復倒塌的電線。（路透）

加州 近期遭到多場冬季風暴 襲擊，州長紐森8日說，過去10天，該州已經有12人死於惡劣天氣。未來一個星期，風暴還將繼續在加州肆虐。 9日，總統拜登批准加州進入緊急狀態，下令聯邦提供援助，幫助加州因冬季風暴遭受洪水 、泥石流等侵襲的救災工作。

從2022年年底開始，多場冬季風暴襲擊了加州大部分地區，北加州的災情尤為嚴重。據美國國家氣象局的數據，2022年12月26日以來，北加州舊金山的累計降雨量已超過25厘米，滑雪勝地猛獁山的累計降雪量已接近3米。持續的惡劣天氣導致加州多地建築損毀，樹木倒塌，道路阻斷，大量航班被取消或延誤，部分地區出現人員傷亡。

路透稱，加州官員8日在記者會上說，截至下午，加州約有424000用戶仍然斷電。洛杉磯時報稱，太平洋燃氣和電力公司部署了4000名工作人員恢復電力。

加州官員說，9日將有一場強風暴影響加州。這場風暴促使加州北部和中部大片地區發佈了洪水預警。在10日之前，內華達山脈可能將增加1.5米積雪。在11日之前，沙加緬度地區的部分區域或將迎來15厘米至30厘米的降雨。當地氣象部門工作人員漢娜·錢德勒-庫利說，預計8日晚上到9日早上，沙加緬度和聖華金谷將出現時速在72公里到97公里之間的破壞性大風。幾天后，加州還將遭到大氣河流在近期內的第6次襲擊。

美聯社8日稱，北加州索諾瑪縣洪水多發地區約13000名居民已收到疏散警告。未來幾天，預計當地部分河段的水位將暴漲並漫過河岸。受冰雪天氣影響，加州東部的395號公路部分路段被迫關閉，交通部門提醒駕車者避免在山路上行駛。