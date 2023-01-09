遭6歲童槍擊 維州女教師傷勢穩定仍嚴重

維吉尼亞州紐波特紐斯市一所小學的一名女教師被學生開槍擊傷，當地市長說，這件事是國家一大警訊。(美聯社)

維吉尼亞州紐波特 紐斯市(Newport News)一所小學的一名女教師6日被一個六歲學童開槍擊 成重傷，當地市長7日表示，受傷教師接受治療已有好轉，但不解男童如何攜槍進入校園，認為是史上的黑暗一天和國家的警訊。

警方表示，男童是在里奇尼克(Richneck)小學一年級教室用手槍打中女教師，事發並非偶然，而是起於爭吵。警方拒絕說明爭吵的起因和教室裡發生了什麼，沒有其他學生受傷。學校9、10兩日將關閉。

五天前剛上任的紐波特紐斯市長瓊斯(Phillip Jones)說，受傷女教師艾比·佐納(Abby Zwerner)30多歲，目前住院傷勢穩定，但依然嚴重。瓊斯拒絕透露槍案細節、男童如何拿到槍以及槍主人是誰，表示這是國家的警訊，「我們應汲取教訓，在全國展開一場避免再發生此類事件的討論」。

維州 法律不允許六歲兒童作為成年人受審，而且如果判罪，六歲兒童交給少年司法部門監管仍然年齡太小。但少年法官有權撤銷父母的監護權，將兒童交給維州的社會服務部門監護。瓊斯市長沒說男童目前身在何處，表示市府保證他需要的所有服務。

里奇尼克小學約有550名學生，教學樓有金屬探測器，對學生不是全部檢查，而是隨機抽查。紐波特紐斯市有18萬人口，位於維州首府里士滿(Richmond)以南70哩處，美國的航空母艦及其他軍艦在該市的造船廠建造。

一名家長說，槍案發生時，他的孩子在教室裡，女教師佐納做出無私的反應，中彈後尖叫著讓孩子們趕快跑。

紐波特紐斯市學區主任帕克(George Parker)表示：「槍擊事件給我們的學生上了一堂槍枝暴力課，知道槍枝不但給學校、而且給家庭和社區都造成破壞。我們要教育孩子，保護他們的安全。我們需要社區支持，保證少年兒童拿不到槍。」

研究槍枝暴力專家李德曼(David Riedman)表示，年幼兒童帶槍進入學校和打傷教師的事件極為罕見，他創建的資料庫記錄了美國校園1970年以來發生的槍案，僅發生過三起六歲兒童引發的槍案，包括2000年密西根州一個學生被殺，以及2011年德州和2021年密西西比州的學生受傷。田納西州一個五歲學生2013年攜槍在校園走火，但沒人受傷。